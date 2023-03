Cristiano Ronaldo admite fase ruim e que pensou em abandonar seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo abriu o coração nesta quarta-feira. Convocado por Roberto Martínez para um novo ciclo na seleção portuguesa aos 38 anos, o astro admitiu que passou uma fase conturbada na carreira – foi parar na reserva na Copa do Mundo e no Manchester United – e que pensou em não defender mais seu país. Demovido da ideia, garantiu que está motivado para um novo trabalho, elogiou o novo treinador e afirmou que pretende “escrever nova história” com Portugal.

O primeiro jogo após a Copa do Mundo será no Estádio Alvalade, em Lisboa, diante de Liechtenstein, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. E Ronaldo parece um menino com a nova oportunidade de seguir defendendo seu país. Familiares chegaram a pedir sua aposentadoria da seleção após a reserva no Catar.

“Eu me sinto bem, é por isso que estou aqui. Se eu não estivesse bem, não teria sido convocado. Hoje jogo na Arábia Saudita e não vou mentir, não é o Campeonato Inglês, mas é uma liga muito competitiva e estou positivamente surpreso”, afirmou. “Os times são muito bons, os estrangeiros trazem uma qualidade diferenciada, e se continuarem como planejado, certamente será o quinto ou sexto campeonato mais competitivo do mundo em poucos anos.”

Sobre seu estado físico, garantiu que está “bem preparado” e motivado. Me sinto muito feliz, realizado. Gostaria de agradecer a Deus e ao clube pela oportunidade. Com muito trabalho, espero escrever uma história brilhante aqui dentro”, afirmou, antes de admitir que não vinha rendendo o esperado.

“Passei por uma fase ruim na minha carreira, não tenho problema nenhum em admitir isso. Pensei em parar na seleção também. Eu pensei sobre isso, mas minha motivação continua intacta, sinto que é minha primeira vez e sou um homem melhor”, disse, antes de evitar atrito sobre a passagem conturbada no Manchester United.

“Saída do Manchester United? Quando estamos no topo da montanha, muitas vezes não vemos o que está abaixo. Mas a vida segue”, evitou polemizar e já foi logo elogiando o trabalho de Martínez, substituto de Fernando Santos, revelando uma primeira impressão extremamente confiante.

“É muito positivo, estamos muito contentes, os treinos são muito dinâmicos, o pessoal tem uma mentalidade diferente, há ar fresco, novas ideias”, elogiou Cristiano Ronaldo. “Depois de tantos anos na mesma casa, é bom mudar e estou muito confiante que as coisas vão correr bem e esta nova geração vai ganhar muito.”