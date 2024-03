Cris Gambaré é nova coordenadora da seleção brasileira feminina após nove anos no Corinthians

Nome respeitado no futebol feminino pelo excelente trabalho de diretora do vitorioso Corinthians nos últimos nove anos, Cris Gambaré foi oficializada nesta quarta-feira como coordenadora da seleção brasileira, onde voltará a trabalhar com o técnico Arthur Elias.

“Cris Gambaré é a nova coordenadora técnica das seleções brasileiras femininas. Seja muito bem-vinda”, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em suas redes sociais. Mesmo antes de o ex-treinador corintiana ser cogitado para assumir a equipe nacional, ela já figurava nos planos da entidade.

“Já tínhamos esse desejo há muito tempo e conseguimos agora. Queremos que você possa desenvolver tudo aquilo que conhece em relação ao futebol feminino no país. A CBF vai fazer fora de campo uma seleção de pessoas que possam conquistar os objetivos que a gente almeja, principalmente nesse ciclo que vai da Olimpíada até a Copa do Mundo em 2027 que, se Deus quiser, esperamos que seja no Brasil”, declarou o presidente Ednaldo Rodrigues.

“Foi muito importante a parceria e a relação que a CBF mantém com os clubes e, principalmente, com o Corinthians, através do presidente Augusto Melo. Ele foi muito sensível no que diz respeito à importância do fortalecimento do futebol feminino no Brasil e principalmente da seleção brasileira. A Cris terá toda a liberdade e independência de reforçar esse time fora de campo com outras mulheres tão competentes quanto ela. Que possamos fazer com que o futebol feminino no Brasil seja cada vez mais fortalecido”, prosseguiu o dirigente.

Já com o devido acordo assinado na CBF, Cris Gambaré celebrou a nova missão na carreira de quase 30 anos relacionados ao futebol feminino. “Estou lisonjeada em construir essa nova base e realmente trazer o melhor para o Brasil. É a garantia de que o futebol feminino veio para ficar e com apoio”, afirmou. “Saio de uma grande instituição para entrar em outra, sabendo que vou ter grandes pessoas ao lado, grandes parceiros para que a gente siga rumo a um único objetivo que é elevar o nome da seleção brasileira feminina e realmente fazer o melhor trabalho na modalidade dentro do nosso país.”

De acordo com a CBF, “Cris Gambaré terá a importante missão de colaborar de forma estreita com os técnicos das seleções brasileiras femininas.” Além disso, a nova coordenadora precisará planejar e estruturar o calendário das equipes nacionais, visando um desempenho cada vez mais competitivo.

“Que a gente consiga fazer o melhor para todas as categorias. Com o trabalho coletivo, constante e com muita energia vamos alcançar os objetivos. Para isso, vamos entender nossos pares, avaliar como está cada situação e começar a direcionar para onde nós queremos ir, desde a Olimpíada, que é algo próximo, até a Copa do Mundo, que é logo mais”, frisou. “O trabalho tem que ser constante e com muita energia para que a seleção brilhe.”

Cris Gambaré quase deixou o Corinthians no começo do ano após desentendimento com o novo presidente, Augusto Melo. Ambos se acertaram e ela aceitou continuar. Ajudou, inclusive, na renovação do novo elenco, com novas jogadoras e algumas importantes despedidas, casos da volante Diany. Agora ela dá lugar no clube para Iris Sesso.

“O Corinthians informa que Cris Gambaré, maior gestora do futebol feminino brasileiro, aceitou a proposta da CBF e passará a ser coordenadora técnica de seleções femininas. Agradecemos toda a dedicação e profissionalismo dela e desejamos toda a sorte em seu novo desafio”, agradeceu o Corinthians, relembrando dos 18 títulos das “Brabas” durante a gestão de Cris.