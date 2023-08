Criciúma vence por 2 a 1 a Ponte Preta e fica entre os primeiros da Série B

Depois de quatro jogos sem vitória, o Criciúma encerrou o jejum na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1 nesta quarta-feira. A partida foi válida pela 21ª rodada e disputada no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Os gols saíram no primeiro tempo. Eliel abriu o marcador para o time paulista, enquanto Rômulo, de cabeça, e Claudinho viraram para os catarinenses.

Com a vitória, o time catarinense segue brigando pelas primeiras posições, com 38 pontos. A Ponte Preta, que não vence há cinco jogos, dois sob o comando do técnico Pintado – segue no pelotão debaixo, com 23 pontos.

Apesar de sofrer uma pressão inicial, a Ponte Preta demorou apenas quatro minutos para abrir o marcador. O atacante Eliel aproveitou falha de Rodrigo que cortou para o lado errado, venceu a disputa com o defensor, invadiu a área e bateu com força no canto esquerdo de Gustavo para anotar o gol.

A falha e o gol não abalaram o time da casa que passou a pressionar. E conseguiu o empate aos 18. Após cobrança de escanteio de Crystopher pela direita, Rômulo subiu na primeira trave e cabeceou no canto direito de Caíque França.

O time da casa virou o marcador aos 30 minutos, quando Felipe Vizeu foi lançado em profundidade e na saída de Caíque França apenas tocou do lado para Claudinho, que com o gol vazio, bateu para marcar. O árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) confirmou o gol apenas após consultar o VAR, que mostrou que Vizeu não estava impedido no lance.

Na etapa final, a Ponte Preta tentou o empate, mas, de forma desordenada, não criava chances tão claras de gol no início e agredia pouco o adversário. As melhores oportunidades, porém, foram do Criciúma, mas Felipe Vizeu, aos 19, e Fabinho, aos 29, desperdiçaram.

No final, a Ponte melhorou seu volume de jogo e quase chegou ao empate com finalizações de Felipe Amaral e, depois, com Mailton, mas saiu da partida amargando mais um tropeço na competição.

Na próxima rodada, o Criciúma faz o clássico catarinense diante do Avaí no sábado, às 15h30, na Ressacada. A Ponte Preta entra em campo no domingo contra a Chapecoense, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 15h30. Os dois jogos são válidos pela 22ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 1 PONTE PRETA

CRICIÚMA – Gustavo; Rodrigo, Rayan, Marcelo Hermes e Claudinho (Cristovam); Rômulo (Léo Costa), Crystopher (Miqueias) e Arilson (Hélder); Felipe Mateus, Felipe Vizeu (Eder) e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

PONTE PRETA – Caíque França; Weverton (Luiz Felipe), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipinho (Amaral), Léo Naldi (Maílton), Ramon e Elvis (Igor Torres); Eliel (Paulo Baya) e André. Técnico: Pintado.

GOLS – Eliel, aos 4, e Rômulo, aos 18, Claudinho, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Costa e Cristovam (Criciúma); Artur e Felipinho (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 243.560,00.

PÚBLICO – 12.864 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).