Esporte Criciúma e Sport continuam invictos na Série B após empate no Heriberto Hülse

Em uma partida movimentada e cheia de alternativas, Criciúma e Sport mantiveram a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B ao empatarem por 1 a 1, no Estádio Heriberto Hülse, na manhã deste sábado, pela terceira rodada.

Com um jogo a menos – o confronto contra o CSA, pela primeira rodada, foi adiado -, o Criciúma tem quatro pontos e é o sétimo colocado, enquanto o Sport chegou aos cinco e assumiu provisoriamente a vice-liderança.

Apoiado pela torcida, o Criciúma imprimiu um bom ritmo desde o início e contou com ajuda de Mailson para abrir o placar aos 14 minutos. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes arriscou de fora da área e o goleiro aceitou. O gol acabou acordando o Sport, que conseguiu equilibrar as ações.

Na melhor oportunidade do time pernambucano, Luciano Juba cobrou escanteio e Sabino cabeceou forte. Gustavo fez grande defesa e impediu o empate ainda no primeiro tempo. No começo da etapa final, porém, não teve jeito.

Logo aos sete minutos, Gustavo saiu jogando errado e viu Luciano Juba acertar um bonito chute de fora da área, deixando tudo igual no Heriberto Hülse. A partida ficou aberta e quase o Criciúma volta a ficar na frente do placar em mais uma falha de Mailson.

O goleiro saiu mal e foi driblado por Marquinhos Gabriel, que só não marcou porque Ezequiel tirou quase em cima da linha. O placar seguiu igualado até o fim por causa de boas defesas de Gustavo e Mailson.

O Criciúma volta a campo na quarta-feira, contra o Guarani, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e o Sport recebe o Ituano, na terça-feira, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Os jogos são válidos pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 SPORT

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa (Marcos Serrato), Arilson, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus (Negueba) e Thiago Alagoano (Hygor); Rafael Bilu (Lohan). Técnico: Claudio Tencati.

SPORT – Mailson; Ezequiel (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira (Ronaldo Henrique), Bruno Matias, Luciano Juba e Pedro Naressi (Giovanni); Bill (Jaderson) e Parraguez (Flávio Souza). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Marcelo Hermes, aos 14 minutos do primeiro tempo; Luciano Juba, aos sete minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS – Léo Costa (Criciúma); Rafael Thyere (Sport)

RENDA – R$ 233.880,00

PÚBLICO – 11.018 total

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).