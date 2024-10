Criciúma derrota Atlético-GO e respira na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O Criciúma fez o dever de casa e abriu ainda mais vantagem para a zona de rebaixamento, ao derrotar o Atlético-GO por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Heriberto Hulse, pela 29ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Rodrigo e Fellipe Mateus.

Com o resultado, o Criciúma se manteve longe do rebaixamento e lutando por vaga na Sul-Americana. O time carvoeiro subiu para o 11º lugar, com 35 pontos. De quebra, afundou o Atlético-GO na lanterna, com 21.

O Criciúma também melhorou o retrospecto diante do adversário. Este foi o 13º jogo entre eles, com cinco vitórias do time catarinense, seis derrotas e dois empates.

O Atlético-GO até teve a primeira chance do jogo, logo no primeiro minuto, com Rhaldney, mas depois só deu Criciúma. O time catarinense apresentou mais volume ofensivo e dominou as ações da partida. Não criou tantas chances claras, mas conseguiu abrir o placar aos 41 minutos.

Matheusinho fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Rodrigo. Livre dentro da área, o defensor cabeceou com estilo para fazer 1 a 0. O Atlético tentou reagir ainda no primeiro tempo, mas o arremate de Janderson ficou na defesa do goleiro Gustavo.

No segundo tempo, o Criciúma voltou mais concentrado e ampliou no minuto inicial. Allano recebeu dentro da área e cruzou rasteiro para Fellipe Mateus. O meia chegou batendo de primeira e viu a bola encobrir o goleiro Pedro Rangel.

O terceiro quase saiu dos pés de Bolaise. O atacante soltou a bomba, mas Pedro Rangel fez grande defesa para salvar o Atlético. Eles protagonizaram mais um embate, aos 30, mas novamente o goleiro atleticano levou a melhor e ficou com a bola.

O gol deu uma tranquilidade ao Criciúma, que passou a administrar a vantagem. O Atlético sentiu, deixou o nervosismo tomar conta e não conseguiu evitar a derrota diante de um adversário direto na luta contra a degola.

Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Botafogo , dia 18, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 19h, o Atlético-GO recebe o Cuiabá, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

CRICIÚMA – Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Ronald Lopes), Newton, Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel) e Matheusinho (Jonathan); Allano e Bolaise (Felipe Vizeu). Técnico: Claudio Tencati.

ATLÉTICO-GO – Pedro Rangel; Bruno Tubarão (Campbell), Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney (Jean Carlos) e Baralhas; Lacava (Shaylon), Hurtado (Derek) e Janderson (Luiz Fernando). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Rodrigo, aos 41 minutos do primeiro tempo. Fellipe Mateus, ao primeiro minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Allano (Criciúma); Alejo Cruz, Alix Vinicius, Luiz Fernando e Pedro Rangel (Atlético-GO).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 452.720,00.

PÚBLICO – 12.343 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).