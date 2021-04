Esporte Crespo não se assusta com a sequência de quatro jogos do São Paulo no Paulista

A sequência de quatro jogos, que começou neste sábado com a goleada sobre o São Caetano, a qual o São Paulo será submetido não assusta o técnico Hernán Crespo. O treinador, em entrevista coletiva, após a goleada por 5 a 1, explicou como vai enfrentar a situação.

“Está claro que será difícil. Devemos nos adaptar a essa situação, mas não penso nos quatro jogos. Penso e começo a contar apenas um, depois dois, três e quatro. Passou o primeiro, agora vem o segundo”, disse o treinador, referindo-se ao jogo de segunda-feira, também no Morumbi, diante do Red Bull Bragantino.

“Com tranquilidade, amanhã (domingo) vemos como estão os atletas, sobretudo aqueles que jogaram todo o jogo de hoje (sábado). Depois é importante o aproveitamento de cinco mudanças que tenho à disposição. O jogo de hoje permitiu um ritmo mais baixo no segundo tempo, é isso que queremos. Conseguimos a diferença no placar no primeiro tempo”, afirmou o argentino.

Crespo elogiou o desempenho do time no retorno do Campeonato Paulista. “Foi muito importante esse período de trabalho. A situação não é fácil para todos, mas aproveitamos a possibilidade de trabalhar nesses dias. Vi na partida muitas coisas boas.”

Depois do Red Bull Bragantino na segunda-feira, o São Paulo encara o Guarani, também no Morumbi, na quarta-feira e depois terá o Palmeiras, sexta-feira, no Allianz Parque.