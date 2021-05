Crespo ganha leque de opções ofensivas e pode usar ‘dois times’ no Brasileirão

Com maratona de jogos até o fim do ano, técnico deve manter esquema de rodízio de atletas do elenco

O São Paulo não escondia que sua meta em 2021 era acabar com o fim do jejum de títulos. Ganhou o Estadual e agora está ambicioso por mais. Sábado, o time estreia no Brasileirão diante do Fluminense, no Morumbi, e não ouse escalar a equipe de Hernán Crespo. O treinador ganhou um leque de opções do meio para frente e pode ser obrigado a “usar dois times” atrás da taça do nacional que não vem desde 2008.

Pablo, por enquanto, é o centroavante titular. Ressurgiu sob nova direção. Mas Luciano está recuperado, já entrou na segunda etapa diante do Palmeiras e podem formar a dupla contra os cariocas. Éder, porém, também já está curado dos problemas musculares.

Técnico do São Paulo deve manter sistema de rodízio do elenco no Brasileirão – Foto: Staff Images / CONMEBOL

Como Crespo não abre mão do esquema com três defensores, usar um ataque com três homens parece pouco provável, o que o obrigará a rotacionar a equipe para não deixar ninguém insatisfeito.

Confiante em renovação de contrato e figurando como uma boa opção, o equatoriano Jorge Rojas também “está na briga” caso o treinador precise, assim como Vitor Bueno. Não bastassem todas as opções, ainda há o garoto Galeano e o recém-chegado Rigoni, recomendação de Crespo.

E as disputas não param por aí. Benítez chegou e logo foi se destacando no meio. Acabou eleito o melhor jogador do Paulistão. Mas ainda tem Gabriel Sara, que retornou muito bem, Igor Gomes e Hernanes. O veterano foi utilizado diante do Sporting Cristal e mostrou futebol para ganhar mais chances.

O elenco são-paulino retorna às atividades nesta quinta-feira e Crespo iniciará seu quebra-cabeça para encaixar as melhores peças para abrir o Brasileirão bem. Ano passado a largada não foi boa, mas o time ganhou embalo e liderou boas rodadas. A ideia, agora, é andar na frente desde o início.