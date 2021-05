Crespo ‘esquece’ Brasileirão e quer São Paulo protagonista na Copa do Brasil

Crespo é um treinador que pensa para frente e, por isso, nada de ficar remoendo uma apresentação ruim - Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

O São Paulo jogou bem abaixo do esperado diante do Fluminense, no Morumbi. A abertura fraca no Brasileirão, com poucas chances criadas e um 0 a 0 graças a pênalti defendido por Tiago Volpi, devem ficar no passado na visão do técnico Hernán Crespo. O argentino já mira a estreia na Copa do Brasil, diante do 4 de julho, terça-feira, e espera que sua equipe seja “protagonista” na competição jamais vencida.

Depois de acabar com o jejum de títulos com a taça do Paulistão, o treinador agora tenta levar o São Paulo à inédita conquista da Copa do Brasil. Ele espera que o time deixe a “ressaca” das festas do Estadual para trás e volte a se concentrar para seguir mostrando força.

“Nós pensamos jogo a jogo. Sabemos a importância do Brasileirão e da Copa do Brasil. Queremos ser protagonistas e competitivos. É como demonstramos até aqui, e a ideia é continuar assim”, afirmou o argentino.

Crespo é um treinador que pensa para frente e, por isso, nada de ficar remoendo uma apresentação ruim. A ordem é já dar uma resposta positiva no próximo duelo, que será no Piauí, às 21h30 desta terça-feira.

Por enquanto, com a base que vem jogando. Mas o técnico já aproveitou para colocar uma pressão nos homens de frente do São Paulo ao revelar que conta muito com a ajuda de Rigoni, recém-chegado por sua indicação.

“Rigoni é um jogador muito interessante, que pode ajudar este elenco”, enfatizou. “Tem experiência internacional, ganhou a Sul-Americana com o Independiente e jogou na Europa. Acredito que pode nos ajudar muito.”

Enquanto não vê a hora de o argentino estrear, Crespo pede calma com outro estrangeiro do grupo, o lateral Orejuela. “Precisa de tempo de adaptação e não podemos deixar de lembrar que ele sofreu uma lesão”, disse. “Durante a pandemia ele treinou pouco, depois terá uma continuidade e o caminho é normal. Com o tempo, ele também encontrará espaço.”