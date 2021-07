Esporte Crespo diz que não prioriza torneio com Copa do Brasil e Libertadores pela frente

O São Paulo não está em boa situação no Campeonato Brasileiro, especialmente após a goleada sofrida para o Flamengo no domingo, mas ainda disputa outras duas competições na temporada. O resultado negativo no Rio de Janeiro aconteceu logo depois de uma classificação com autoridade diante do Racing, na Copa Libertadores, e nesta quarta-feira inicia as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. O técnico argentino Hernán Crespo disse que não irá priorizar um ou outro torneio nesse momento.

“Queremos respeitar todas as competições. Sabemos que temos um elenco que pode fazer isso. Infelizmente, não temos conseguido os resultados e sabemos das dificuldades. Já expliquei em outras coletivas que estamos com uma equipe em construção e é difícil repetir os 11 por diversos motivos. Mas vamos continuar lutando”, explicou o treinador.

Devido ao acúmulo de jogos, Crespo começou o confronto contra o Flamengo com o meia Benítez e o atacante Rigoni no banco de reservas. Os dois argentinos estão entre os principais nomes do elenco, mas voltaram recentemente de lesões. Para o jogo desta quarta-feira, o técnico não revelou se eles serão titulares ou qual a situação física deles.

“Vamos saber como recuperar todos. Estamos jogando a cada três dias. Temos uma fila de jogos importantes e sabemos das dificuldades que temos. Talvez algum jogador vai poder se recuperar antes. Não é fácil, mas saberemos transitar e atravessar essa situação com muito trabalho”, disse. Luan, Eder, Luciano e William estão no departamento médico e são dúvida para enfrentar o Vasco.

Entre os duelos contra o Vasco, o São Paulo terá o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, no estádio do Morumbi. Neste jogo, não contará com o lateral-esquerdo Welington e Benítez, já que ambos receberam o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e estão suspensos.

Welington tomou a advertência ainda na primeira etapa, após uma falta no meio de campo. Já Benítez recebeu o cartão amarelo após se adiantar na barreira em uma cobrança de falta nos acréscimos do segundo tempo. O lance gerou reclamações do meia argentino.

Com a dupla suspensa, Crespo terá que mexer na equipe. Na ala esquerda, Reinaldo deve ser titular, enquanto que no meio de campo Gabriel Sara e Igor Gomes brigam pela titularidade no time.