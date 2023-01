Esporte Cremonese surpreende e elimina reservas do Napoli na Copa da Itália nos pênaltis

Impressionantes 40 pontos separam o líder Napoli da lanterna Cremonese no Campeonato Italiano. Mas, quando o assunto é mata-mata, essa superioridade não faz diferença e a prova veio nesta terça-feira, com os visitantes surpreendendo em pleno estádio Diego Armando Maradona, eliminando os favoritos nos pênaltis, por 5 a 4, após 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, avançando às quartas de final da Copa da Itália.

Jogando em casa, o Napoli queria repetir as grandes atuações do Campeonato Italiano para seguir adiante da competição. Mesmo com o técnico Luciano Spalletti utilizando apenas o goleiro Meret entre os titulares. Mas o começo foi complicado.

Logo aos 18 minutos, Okereke passou para Pickel abrir o marcador para a Cremonese. Em intervalo de quatro minutos, Jesus e Simeone viraram o marcador, deixando o Napoli em situação tranquila ainda na primeira etapa.

Principal nome ofensivo da Cremonese, Okereke era quem criava as melhores jogadas do time. E também o que mais reclamava, sobretudo quando Pickel foi derrubado por Gaetano na área e o pênalti ignorado por Maria Sole Caputi – o trio de arbitragem foi todo feminino. O nervosismo acabou rendendo um cartão amarelo da árbitra e, para não ser expulso, o jogador acabou substituído.

Curiosamente, foi seu substituto, Afena-Gyan, quem empatou o duelo, restando três minutos para o fim. Com a igualdade, a definição da vaga acabou indo para a prorrogação. Após 30 minutos sem novos gols, a definição terminou nos pênaltis.

Meret não conseguiu defender as cobranças de Vasquez, Buonaluto, Tsadjout, Valeri e Afena-Gyan. E ainda viu Lobotka, um dos titulares a entrar durante o jogo, desperdiçar sua cobrança para festa da Cremonese e dura eliminação ao Napoli. I