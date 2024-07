CRB vira sobre o Coritiba, consegue a reabilitação, mas continua no Z-4 da Série B

O CRB conseguiu a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 1 o Coritiba, de virada, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) pela 15.ª rodada. A vitória é um sinal de esperança para o time alagoano. No entanto, mesmo com o resultado positivo, a equipe se mantém na zona de rebaixamento: 17º lugar com 16 pontos. Já os paranaenses, que não vencem há quatro rodadas, contabilizam 20 pontos, e ocupam a 10.º posição.

O CRB vinha de derrota para o Mirassol por 1 a 0. Conta a seu favor o fato de ter dois jogos a menos, devido a sua participação na final da Copa do Nordeste, onde sagrou-se vice-campeão ao perder o título para o Fortaleza.

O CRB tentou colocar pressão no início e quase abriu o placar no primeiro minuto. Anselmo Ramon fez o passe para Léo Pereira, que dentro da área, finalizou de virada. A bola ainda desviou em Pedro Morisco antes de carimbar a trave do Coritiba.

Aos poucos, porém, o visitante equilibrou as ações e passou, inclusive, a arriscar os chutes de longa distância. Além disso, também conseguiu acertar a trave adversária, aos 20 minutos, quando Matheus Frizzo entrou na área, chutou alto, o goleiro Matheus Albino ainda tocou na bola antes dela bater na trave direita e sair.

O gol saiu aos 34 minutos. Após escanteio curto cobrado por Ronier, saiu o cruzamento de Natanael em direção a Morelli. Ele subiu com Anselmo Ramon e o centroavante desviou a bola contra suas próprias redes.

O CRB iniciou o segundo tempo tentando uma pressão, no entanto, quase levou o segundo gol aos três minutos, quando Sebástian Gómez enfileirou a defesa e ficou na frente de Matheus Albino que abafou o chute do adversário. O empate saiu aos sete minutos, quando Gegê cobrou escanteio, Falcão desviou de cabeça na primeira trave e no meio da área apareceu o zagueiro Saimon para completar para as redes com a coxa.

A história do jogo começou a mudar aos 16 minutos, quando Matheus Frizzo fez uma falta com o braço, aparentemente normal, e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Com um a menos, o Coritiba se retraiu e passou a ‘picotar’ o jogo com faltas.

O CRB, que antes fazia pressão, diminuiu o ritmo. Mas aos 40 minutos, enfim, veio o segundo gol. Do lado esquerdo, Jorge fez o levantamento e Anselmo Ramon desviou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Pedro Morisco, que saltou sem sucesso. Os últimos minutos foram de toque de bola para segurar o resultado, enquanto os torcedores faziam a ‘festa da virada’ nas arquibancadas.

O CRB fará dois jogos nesta semana em casa e contra clubes paulistas. Na quinta-feira recebe o Botafogo, às 20h30, e no sábado, às 17h, o Ituano. O Coritiba vai jogar contra o Mirassol na próxima sexta-feira (19), às 21h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 CORITIBA

CRB – Matheus Albino; Matheus ribeiro, Saimon, Fábio Alemão e Ryan (Jorge); Falcão (Caio César), João Pedro (João Neto) e Gegê; Kleiton (Labandeira), Anselmo Ramon e Léo Pereira (Mike). Técnico: Daniel Paulista.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Sebastián Gómez (Andrey), Morelli, Matheus Frizzo e Vini Paulista (Matheus Bianqui); Lucas Ronier e Robson (Figueiredo). Técnico: Fábio Matias

GOLS – Anselmo Ramon, contra, aos 34 minutos do primeiro tempo. Saimon, aos sete, e Anselmo Ramon, aos 40 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Kleiton, João Pedro, Fábio Alemão, Falcão e Jorge (CRB). Jamerson e Matheus Frizzo (Coritiba)

CARTÃO VERMELHO – Matheus Frizzo (Coritiba)

ÁRBITRO – Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).