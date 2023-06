CRB supera o Guarani em Campinas em retorno do técnico Daniel Paulista pela Série B

Em seu retorno ao CRB, o técnico Daniel Paulista não poderia ter começado melhor. Neste domingo, o time alagoano visitou o Guarani, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol de Anderson Conceição, ainda no primeiro tempo. A partida foi realizada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Com o resultado, o CRB, embora siga na zona de rebaixamento, ganhou respiro, pois chegou a oito pontos, em 17º lugar. O primeiro fora do Z-4 é a Chapecoense, 16ª com nove pontos. O CRB, porém, tem um jogo a menos, ainda pela primeira rodada, diante do Sport.

Já o Guarani perdeu invencibilidade de quatro jogos. Como vinha de três empates seguidos, agora está há quatro jogos sem vencer. Com 15 pontos, aparece na décima colocação.

Jogando em casa, o Guarani começou de forma muito ofensiva e criou várias chances em poucos minutos. Em jogada de escanteio, Alan Santos mergulhou na pequena área, mas Diogo Silva fez grande defesa. Logo depois, Derek aproveitou falha do goleiro e quase marcou no rebote, mas Diogo Silva se recuperou e defendeu.

Em mais uma chance, Isaque fez boa jogada na direita e cruzou na cabeça de Isaque, que cabeceou para o chão e exigiu nova defesa do goleiro. Isaque teve nova oportunidade de abrir o placar ao receber passe de Matheus Barbosa. Livre na grande área, ele isolou e perdeu grande chance.

Até que aos 13 minutos, o CRB abriu o placar logo em sua primeira chegada. Juninho Valoura cobrou escanteio na primeira trave e Anderson Conceição apareceu bem para cabecear firme e marcar.

Aos 32 minutos, o Guarani até balançou a rede com Derek, mas o árbitro foi chamado ao VAR e marcou interferência de Régis, que estava impedido, no começo da jogada. Nos acréscimos, Derek levou perigo ao desviar cruzamento, mas não conseguiu o empate.

O time paulista seguiu buscando o gol de empate no segundo tempo. Derek e Diogo Mateus arriscaram, mas sem sucesso. Em boa chance, Diogo Mateus fez cruzamento e Alan Santos desviou, mas Diogo Silva evitou o gol.

Com dificuldades para furar a defesa, o Guarani abusou dos cruzamentos e tentativas de jogadas individuais. No final, Diogo Mateus teve falta perigosa, mas mandou na barreira. No rebote, Matheus Bueno finalizou, mas longe do gol. Apesar da pressão, o Guarani não conseguiu evitar a derrota.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 11ª rodada. Às 19h, o Guarani faz duelo paulista diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Um pouco mais tarde, às 21h30, o CRB recebe o Mirassol, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 CRB

GUARANI – Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Diego Porfírio (Mayk); Matheus Barbosa (Bernardo), Matheus Bueno (João Victor), Régis (Bruninho) e Isaque (Neilton); Bruno José e Derek. Técnico: Bruno Pivetti.

CRB – Diogo Silva; Saimon, Fábio Alemão e Anderson Conceição; Matheus Ribeiro, Lucas Lima (Falcão), Juninho Valoura, João Paulo (Christian Eto’o) e Guilherme Romão (Hereda); Renato (Edimar) e Rômulo (Everson). Técnico: Daniel Paulista.

GOL – Anderson Conceição, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

CARTÕES AMARELOS – Diogo Mateus, Lucão e Bruninho (Guarani); Fábio Alemão, Saimon e Lucas Lima (CRB).

RENDA – R$ 129.210,00.

PÚBLICO – 3.906 pagantes (4.846 presentes).

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.