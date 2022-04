Esporte CRB sai na frente, mas leva virada do Náutico no Rei Pelé

O Náutico foi valente e conquistou uma virada emocionante nesta noite de quarta-feira diante do CRB por 2 a 1 no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Richard fez o gol dos donos da casa, enquanto Pedro Vítor, de pênalti e Ailton Silva fizeram os gols dos pernambucanos, todos no segundo tempo. O triunfo coloca o Náutico na sétima colocação com seis pontos, perto do G-4. Os alagoanos seguem sem vencer e ocupam a zona de rebaixamento com apenas um ponto ganho.

O jogo começou movimentado. As duas equipes com propostas ofensivas criaram chances de perigo nos primeiros dez minutos. Por jogar em casa, aos poucos o CRB foi impondo um ritmo mais forte. O Náutico tentava explorar os espaços através dos contra golpes.

Aos 15 minutos, após escanteio da direita, o zagueiro Gum de cabeça exigiu do goleiro adversário pelo CRB. Na sequência, já sob forte chuva, quase o time alagoano abre o placar em uma finalização do lateral Guilherme Romão. O gramado pesado atrapalhou o desenvolvimento técnico das duas equipes.

Aos poucos o Náutico conseguiu se adaptar às condições e começou a criar chances. Aí apareceu a estrela do goleiro Diogo Silva com defesas importantes. Mas o placar na primeira etapa permaneceu inalterado.

Segundo tempo e o CRB voltou disposto a abrir o placar. Os primeiros movimentos da etapa final foram favoráveis aos donos da casa. Por outro lado, o Náutico permanecia bem postado no sistema defensivo. Os alagoanos abriram o placar aos 12 minutos com Richard na sobra após bola levantada na área. O árbitro recorreu ao VAR para saber se havia impedimento no lance, mas o gol foi validado.

Aos 30 minutos, Gum derrubou Pedro Vítor na área e os jogadores do Náutico reclamaram pênalti. O árbitro foi ao VAR e confirmou a infração. Pedro Vitor bateu e empatou aos 33 minutos. O Náutico se animou e foi em busca da virada. E ela veio aos 42 minutos com Ailton Silva, que pegou um bonito chute dentro da área, sem chances para o goleiro Diogo Silva.

Em desvantagem no placar, o CRB foi com tudo em busca da reação, mas o Náutico conseguiu se segurar na defesa e manter a vitória.

O CRB volta a jogar pela Série B no próximo sábado, às 16h, contra o Grêmio na Arena em Porto Alegre. O Náutico joga no próximo sábado, contra o Retrô pela final do Campeonato Pernambucano, tentando revertem a vantagem do adversário que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Pela Série B, o time de Recife joga somente na próxima terça-feira, em casa, contra o Guarani.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 2 NÁUTICO

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão (Bryan); Marthã, Yago (Raul Prata) e Rafael Longuine (Wesley); Richard (Gustavo Apis), Fabinho (Gabriel Conceição) e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo

NÁUTICO – Bruno; Thassio (Robinho), Carlão, Bruno Bispo e Aílton; Djavan, Franco (Júlio) e Nascimento; Niltinho (Juninho Carpina), Luís Phelipe (Víctor Ferraz) e Amarildo (Pedro Vítor). Técnico: Roberto Fernandes

GOLS – Richard, aos 12, Pedro Vitor, de pênalti, aos 33 e Ailton Silva, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Zandick Gondim Alves Júnior (RN).

CARTÕES AMARELOS – Anselmo Ramon (Náutico); Thassio, Amarildo (Náutico).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).