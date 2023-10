Esporte CRB empata com Ituano fora de casa, mas continua longe do G-4 da Série B

Com objetivos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e CRB ficaram no empate sem gols neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 32ª rodada. O resultado foi pior para o time alagoano, que perde a oportunidade de se aproximar do G-4 da tabela.

O empate deixou o CRB com 49 pontos, precisando de uma arrancada nas rodadas finais para tentar o acesso. Já o Ituano, com 35, continua ameaçado de rebaixamento. A Chapecoense, na 17ª colocação, a primeira dentro da zona da degola, tem 33.

O Ituano foi superior no primeiro tempo e perdeu as principais oportunidades de gol, sempre com Felipe Saraiva. Logo aos dois minutos, o atacante arriscou de fora da área e colocou o goleiro Diogo Silva para trabalhar. O CRB respondeu com João Paulo, mas o arremate foi para fora.

Sobrou emoção nos últimos minutos da etapa inicial. Aos 44, Felipe Saraiva recebeu pela direita e arriscou. Diogo Silva defendeu com dificuldade, mas conseguiu impedir o gol. Logo depois, Quirino tentou uma espécie de bicicleta e carimbou a marcação.

O jogo caiu ainda mais de produção no segundo tempo. O Ituano não voltou bem e perdeu a intensidade. Com isso, criou poucas oportunidades e deixou o CRB crescer na partida. O time alagoano, no entanto, também não esteve em um dia inspirado e pouco assustou o goleiro Jefferson Paulino.

A melhor chance do CRB foi aos 30 minutos. Anderson Ramon chutou rasteiro, mas viu a bola subir e passar por cima. Já o Ituano chegou pela última vez nos acréscimos. Marcel recebeu sozinho dentro da área e cabeceou para fora.

Na próxima rodada, o CRB enfrentará o Criciúma no sábado, às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No dia 23 de outubro, às 20h, o Ituano visitará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 X 0 CRB

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo, Marthã (Thiaguinho) e Yann Rolim (Eduardo Person); Wesley (Hélio Borges), Quirino (Matheus Cadorini) e Felipe Saraiva (Emerson Urso). Técnico: Marcinho.

CRB – Diogo Silva; Hereda, Fábio Alemão, Ramon Menezes e Guilherme Romão; Auremir (Saimon), Anderson Leite (Bruno Silva), Lucas Lima (Juninho Valoura), João Paulo (Rafael Longuine) e Léo Pereira; Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

CARTÕES AMARELOS – Marthã e Thiaguinho (Ituano); Auremir, Hereda e Ramon Menezes (CRB).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA – R$ 30.590,00.

PÚBLICO – 1.630 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).