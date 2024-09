CRB bate América-MG, quebra jejum de 13 jogos e esquenta briga contra o rebaixamento na Série B

O CRB deu um importante passo na briga contra o rebaixamento neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), onde bateu o América-MG por 2 a 1. A partida foi válida pela 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o CRB quebrou um jejum de 13 jogos sem vitória da competição nacional, e de quebra, subiu para a 17ª colocação da tabela de classificação, agora com 30 pontos, dois atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, o América parou em 44 e perdeu a chance de entrar no G-4, zona de acesso, ficando na sétima posição.

O duelo entre opostos começou agitado. Logo no primeiro minuto, Daniel Borges cruzou, Brenner mandou de cabeça e Matheus Albino fez boa defesa. Entretanto, quem sorriu primeiro foi o time da casa. Aos quatro, Segovia cruzou, Anselmo Ramon chutou, Elias defendeu, e no rebote, Mike só empurrou para o fundo do gol e abriu o placar para o CRB.

Os alagoanos, porém, não conseguiram segurar a vantagem por muito tempo. Aos 15, Fabinho cruzou para Rodriguinho, que dominou e chutou forte. A bola desviou na defesa e morreu no fundo do gol. Após o empate, o América ainda tentou uma virada, mas parou em uma defesa muito bem postada e o jogo foi para o intervalo empatado.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, o CRB não quis saber de perder tempo. Aos 15, Léo Pereira pegou sobra da defesa, cortou e chutou com categoria, na trave. E não demorou muito para a rede balançar. Aos 23, Chay passou por todo mundo e tocou para Léo Pereira, que chutou com efeito e colocou o time da casa novamente na frente no placar.

Nos minutos finais, o CRB se fechou atrás e pouco se lançou ao ataque, buscando confirmar a vitória sem grandes riscos. A estratégia quase custou caro aos 48, quando Vinícius serviu Rodriguinho, que chutou com perigo e a bola explodiu no travessão. Entretanto, o placar não mudou novamente e o time alagoano, enfim, voltou a vencer na Série B.

Ambas as equipes voltam a campo para a 30ª rodada da Série B na próxima sexta-feira (4). A partir das 19h, o América volta ao Independência para enfrentar o Coritiba. Logo em seguida, às 20h, o CRB encara o Paysandu, no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 1 AMÉRICA-MG

CRB – Matheus Albino; Hereda, Segovia, Wanderson (Gustavo Henrique) e Ryan (Matheus Ribeiro); Falcão, João Pedro (Rômulo) e Gegê (Chay); Mike (Labandeira), Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.

AMÉRICA-MG – Elias; Daniel Borges, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Wallison (Moisés), Felipe Amaral (Vinicius) e Juninho (Thauan Willians); Fabinho (Adyson), Brenner (Jonathas) e Rodriguinho. Técnico: Lisca.

GOLS – Mike, aos quatro, e Rodriguinho, aos 15 minutos do primeiro tempo. Léo Pereira, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mike, Wanderson, Chay, Matheus Ribeiro, Rômulo (CRB).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)