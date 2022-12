CR7 tem futuro incerto após fim de ano melancólico no clube e na seleção

Cristiano Ronaldo quer esquecer o ano de 2022. Atuações ruins, números discretos e polêmicas dentro e fora de campo marcaram negativamente uma das piores temporadas de sua longeva carreira. Sem clube e após uma Copa do Mundo frustrante com Portugal, o jogador vai definir o próximo – e último – passo de sua trajetória.

Ele teve o contrato rescindido com o Manchester United logo no início do Mundial do Catar e está livre para assinar com um novo clube. O jornal espanhol Marca noticiou que haveria um acerto com o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas o jogador negou a informação.

A opção pelo futebol árabe, de acordo com o jornal espanhol, teria relação direta com o aspecto econômico levando em conta o fato de o jogador está em sua fase final de carreira. Como as ofertas de grandes clubes da Europa não estariam aparecendo, o jogador português teria optado em mudar de ares e iniciar um novo ciclo jogando no Al-Nassr. Existe até o desejo de clubes brasileiros em contratá-lo.

INDISCIPLINA E ENTREVISTA POLÊMICA

Entre momentos de indisciplina e um longo período no banco de reservas, a segunda passagem de Cristiano parecia próxima do fim. A “pá de cal” na relação, no entanto, ocorreu há alguns dias, quando Ronaldo deu uma polêmica entrevista para o jornalista inglês Piers Morgan.

Nela, o atacante português fez duras críticas à diretoria do clube e chegou a dizer que não respeitava o técnico holandês Erik ten Hag. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário quando seu filho recém-nascido faleceu no começo do ano. O momento, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, foi motivo para muitos entenderem a entrevista como um ultimato de CR7.

Em tom melancólico, o jogador praticamente se despediu da seleção portuguesa. “Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente, ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho”, comentou o atacante.

“Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas cinco presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho”, escreveu Cristiano Ronaldo.

O astro de 37 anos recebeu apoio de nomes como LeBron James, Pelé e Marta, além de pessoas relevantes em outras áreas além do esporte, como o ator Jamie Foxx.

Após a eliminação na Copa do Mundo e com o rompimento do vínculo com o Manchester United, Cristiano Ronaldo escolheu o CT do Real Madrid, seu antigo clube, para se recondicionar fisicamente.

Na equipe merengue, o astro português atuou entre 2009 e 2018, sendo tetracampeão da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid, no entanto, não tem interesse em contar com um retorno de Cristiano Ronaldo nesse momento.