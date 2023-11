Ex-dirigente do Leão e candidato no Corinthians, Augusto Melo diz que acusação se trata de fake news

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Violência e Assédio Sexual Contra Mulheres, da Câmara de São Paulo, irá apurar um possível crime de racismo que teria sido cometido pelo empresário Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, contra uma funcionária do União Barbarense, na época em que ele era responsável pelas categorias de base do Leão da 13.

Nesta quarta-feira (8), o ex-diretor e a funcionária foram intimados a depor pela presidente da CPI, a vereadora Sandra Tadeu (União Brasil), após indicação do presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil), que é candidato a vice-presidente do Timão por outra chapa, que é liderada por André Negrão.

Augusto Melo no tempos em que era dirigente do União Barbarense – Foto: Marcelo Rocha / Liberal 2.1.2019

Augusto Melo foi responsável pela montagem do elenco do União que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. No mesmo ano, o empresário assumiu o Sub-15 e o Sub-17 no Campeonato Paulista das respectivas categorias.

Um diálogo creditado a Melo e seu sócio, Valmir Costa, supostamente desta época, foi publicado pelo Blog do Paulinho, em setembro deste ano. Nele, Melo reclama dos gastos com comida para os jogadores e se refere à cozinheira do União como “gorda negrona” e “essa nega”.

O empresário se defendeu e disse que o áudio é uma “fake news”. Ele também chegou a publicar um vídeo, em suas redes sociais, com a funcionária do Leão da 13, no qual ela veste uma camiseta de campanha de Melo à presidência.

Em conversa com o LIBERAL, a cozinheira afirmou que esse vídeo foi gravado antes dela ter conhecimento do teor das possíveis ofensas.

Nesta terça (7), o ex-diretor do União entrou com uma representação no MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) contra Leite, na qual aponta ato de improbidade administrativa, abuso de autoridade e desvio de poder.

O vereador teria dito, em reunião do Colégio de Líderes da Câmara de São Paulo, que venceria “a eleição no dia 25” — data em que está agendada a eleição do Corinthians. Por ser candidato a vice em chapa adversária, Leite teria agido por interesse particular, de acordo com a defesa de Melo.

Ao LIBERAL, Leite explicou que a “presidência da câmara recebeu uma denúncia grave e, sob risco de prevaricação, encaminhou à CPI que investiga a violência contra a mulher”.

Ele ainda negou a possibilidade de improbidade administrativa. “O racismo aqui não será tolerado, não é o presidente Milton Leite que deve dar explicações”, completou.

UNIÃO

Por fim, o União Barbarense, representado pelo seu diretor jurídico, Régis Godoy, afirmou que acompanha o caso e que Melo não trouxe qualquer problema no período em que esteve no clube.