Courtois volta a jogar no Real Madrid de olho em possível final da Liga dos Campeões

Há pouco menos de dois anos, Courtois se tornou um dos grandes responsáveis pela 14ª conquista da Liga dos Campeões no Real Madrid. O belga fechou o gol contra o Liverpool e o brasileiro Vinicius Júnior decidiu o 1 a 0. Com chances de novamente decidir a principal competição da Europa – faz a semifinal com o Bayern no Santiago Bernabéu, quarta-feira, após 2 a 2 em Munique – o time merengue contará com o retorno de seu goleiro após nove meses diante do Cádiz, nesta sábado, já pensando na possível final.

Courtois passou os últimos nove meses afastado dos gramados se recuperando de cirurgia após romper o ligamento cruzado em março. Treinando normalmente, vai entrar em campo contra o Cádiz para “ganhar ritmo”. “Cortouis está bem e vai jogar amanhã. Lunin joga na quarta”, anunciou o técnico Carlo Ancelotti. O belga já havia ficado na reserva em Munique.

No jogo de volta da Liga dos Campeões, o belga será novamente opção. Sobre a possível decisão, com tempo para dar ritmo a Courtois, o técnico desconversa. “Se ele volta aos 11 titulares? Sei o que querem saber. Quer saber se ele pode jogar a final da Liga dos Campeões. Não penso no que pode acontecer ainda, estou focado no jogo de quarta-feira”, afirmou o técnico.

A experiência do belga certamente será levada em consideração na busca pela 15ª taça da Europa. Nada, porém, de desmerecer o Bayern. Os alemães não saem da cabeça do treinador italiano, que deve usar time alternativo diante do Cádiz, neste sábado, em rodada que pode garantir o título do Espanhol. Além de Courtois, Éder Militão e Arda Güler foram confirmados pelo treinador.

“A defesa não foi boa em Munique, especialmente na primeira parte, muito passiva. Faremos ajustes na defesa contra o Bayern na quarta-feira”, garantiu o treinador. A ideia de Ancelotti é não levar gols no Santiago Bernabéu, confiante que Vini Jr. E Rodrygo podem resolver atuando em novas funções. “Eles estão indo muito bem. Vinicius marcou dois gols contra o Bayern e Rodrygo contra o City.”

Para ser campeão neste sábado, o Real precisa vencer o ameaçado Cádiz e o Barcelona tropeçar em visita ao Girona. Como os catalães atuam duas horas mais tarde, Ancelotti descartou celebração da taça em caso de vitória.

“Precisamos de quatro pontos para vencer a La Liga. Não haverá comemorações amanhã porque o título não depende de nós”, enfatizou. “Vamos comemorar quando a vencermos matematicamente.”