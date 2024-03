Courtois opera joelho direito após nova lesão e pode ficar fora da Eurocopa

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, que o goleiro Thibaut Cortois foi submetido a uma cirurgia no joelho direito. De acordo com o clube espanhol, a intervenção foi um sucesso e o jogador agora inicia a fase de recuperação com fisioterapia. A nova contusão, no entanto, põe em dúvida a participação do jogador na Eurocopa.

“Nosso jogador Thibaut Courtois foi operado hoje com sucesso de uma ruptura no menisco interno do joelho direito sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Courtois

iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias”, informou o departamento de comunicação por meio de um comunicado.

Longe dos campos desde agosto do ano passado, ele estava em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. Durante o treino desta terça, Cortois machucou o joelho direito e deixou o treinamento chorando. Foi a segunda lesão grave em sete meses.

Neste período de recuperação, Cortois vinha trabalhando com o grupo desde o final de fevereiro intercalando sessões de fisioterapia com trabalhos individualizados. Diante da evolução, o técnico Carlo Ancelotti chegou a cogitar a possibilidade de contar com o atleta para os confrontos com o Manchester City, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

A nova contusão, no entanto, provoca uma mudança de planos. Fora do restante da temporada, o goleiro deve também ser desfalque da seleção da Bélgica para a disputa da Eurocopa, que será realizada entre junho e julho deste ano.