Coudet elogia Enner Valencia, fala em escalar um Inter ofensivo e nega atrito no Atlético-MG

Eduardo Coudet foi apresentado nesta sexta-feira após comandar seu segundo treino neste retorno ao Internacional. Satisfeito com o novo grupo, o treinador elogiou bastante o equatoriano Enner Valencia, falou em escalar a equipe bastante ofensiva e aproveitou para garantir que não teve atrito no Atlético-MG.

Definindo-se um cara do bem, o técnico explicou a conturbada demissão no Atlético-MG. Ele cobrava a chegada de reforços, mas explicou que não era relacionado por deficiência técnica de algum comandado, mas sim por causa do elenco enxuto.

“Acho que sou uma pessoa de bem, uma pessoa que tem palavra, que tem uma maneira de ser. Quando saí daqui e quando saí do Atlético falaram que eu tinha problema de bastidor. A verdade no futebol sempre aparece. Eu nunca critiquei o grupo do Atlético, tem um grupo com grandes jogadores e com grandes pessoas, adorei trabalhar com eles”, disse. “Não falei quando saí daqui, não falei quando saí do Racing e não falei quando saí do Atlético. Mas continuo tendo relação com o pessoal do Atlético e aproveito para mandar um grande abraço para quem trabalha lá”, acabou com a polêmica.

Focado no novo clube, Coudet se encantou com o que viu nesses dois dias de trabalho. E chegou esbanjando confiança em ter sucesso. “Tenho um grupo com muita qualidade, estou muito confiante com o grupo. Vamos trabalhar e esperar que tudo dê certo”, avaliou. “No dia a dia vamos tentar ir melhorando e cada vez nos sentiremos melhor dentro da ideia. Já vamos tentar que tudo dê certo no domingo (visita o Red Bull Bragantino).”

Enner Valencia tem tudo para ser o diferencial do time nas mãos do técnico argentino. “Um grande reforço e vamos tratar de aproveitar da melhor maneira. Temos que aproveitar a qualidade que temos no grupo e gerar as oportunidades para o grande jogador que ele é”, afirmou, revelando como armará seu Inter.

“Gosto de atacar, gosto que meu time crie muitas situações de gol. Temos um grupo muito qualificado para isso”, disse. “Vou trabalhar da melhor forma e espero ter a sorte de ser campeão. Posso prometer muito trabalho e vou tentar que tudo aconteça da melhor maneira. Vamos fazer o possível para que o torcedor se sinta identificado com que veja no campo.”