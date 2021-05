Corrida de São Silvestre é adiada novamente e será realizada em 31/12

Corrida estava agendada para este dia no ano de 2020, mas havia sido remarcada para julho, por causa da pandemia

Organização acredita que as condições atuais impedem a preparação adequada dos atletas - Foto: Robson Fernandjes - Fotos Públicas

A 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre foi novamente adiada. Remarcada inicialmente para 11 de julho, a prova de 15 quilômetros voltará para sua data tradicional: 31 de dezembro. A corrida estava agendada para este dia no ano de 2020, mas havia sido remarcada para julho deste ano, por causa da pandemia.

Pelo mesmo motivo, a prova mudou a data novamente. A organização acredita que as condições atuais impedem a preparação adequada dos atletas para julho. Além disso, o risco de transmissão da Covid-19 segue alta tanto na cidade de São Paulo quanto no País – a corrida costuma receber muitos estrangeiros.

“Organizadores e órgãos públicos têm debatido para que a principal prova de rua da América Latina seja realizada com segurança. Indicadores mais recentes apontam que grande parte da população esteja vacinada no segundo semestre e o caminho adequado é pelo reagendamento da Corrida”, informou a organização, em comunicado.

As inscrições continuam abertas para ambas e podem ser feitas no site oficial: www.saosilvestre.com.br. De acordo com os organizadores, os atletas que já estavam inscritos para competir em 11 de julho, tanto para a prova presencial quanto para o “treinão virtual”, seguem fazendo parte da disputa. A transferência é automática.