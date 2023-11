Corredora é banida por um ano após pegar carona com amigo durante ultramaratona

A corredora de ultramaratona Joasia Zakrzewski foi proibida de competir por 12 meses. O banimento foi aplicado devido ao uso de um carro durante uma corrida de 50 milhas (cerca de 80 km) em 7 de abril desde ano, na qual ela terminou em terceiro lugar. Dados do sistema de rastreamento da corrida GB Ultras Manchester a Liverpool, no Reino Unido, revelaram que ela pegou carona durante um trecho de cerca de 4 km do percurso.

A ultramaratonista Joasia Zakrzewski – Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com a TV inglesa BBC, a escocesa de 47 anos, que perdeu o seu lugar no pódio da prova, alegou inicialmente ter informado aos oficiais da corrida sobre ter utilizado o carro e concluído a prova “de forma não competitiva”.

Entretanto, o Painel Disciplinar Independente da UK Athletics discordou em seu veredicto. O caso estava sendo investigado desde então. À BBC, ela disse ter sentido dores na perna e, por isso, aceitou a carona de carro de um amigo até um posto de controle. “Eu nunca trapacearia propositalmente e esta não era uma corrida-alvo, mas não quero dar desculpas”.

Além de não poder competir por um ano, Joasia também está proibida de organizar e gerir equipes de corredores no Reino Unido. Nem treinar outros corredores ela pode. “A atleta era experiente, competindo com sucesso no mais alto nível. Ela também atuou como gerente de equipe da seleção internacional. Como tal, tinha a responsabilidade de cumprir as regras, o que tornou ainda mais grave o fato de ela as ter violado, e não corrigiu isso nem ao terminar a corrida nem depois”, escreveu os responsáveis.

No relatório divulgado pelos avaliadores da prova, Zakrzewski reconheceu a má conduta. “Aceito minhas ações no dia em que viajei de carro e posteriormente completei aquela corrida, cruzando a linha de chegada e recebendo inadequadamente uma medalha e um troféu, os quais não devolvi imediatamente, como deveria ter feito”, desculpou-se.

Com um currículo notável, a atleta representou a Escócia na maratona dos Jogos da Commonwealth de Glasgow em 2014. Além disso, ela detém o recorde escocês de 24 horas, o britânico de 200 km e também o escocês de 100 milhas (160 km).

Após a desqualificação, Mel Sykes assumiu a terceira colocação no lugar da rival. “A tristeza em tudo isso é que tira sarro dos organizadores da corrida, dos colegas competidores e do esporte justo. Como alguém que sabe que trapaceou pode cruzar a linha de chegada, receber uma medalha/troféu e tirar fotos?”, escreveu a competidora em suas redes sociais.