Corredor de Americana chega à 100ª maratona seguida em 100 dias nesta segunda-feira

Hugo Farias chegará à 100ª maratona em 100 dias nesta segunda-feira. Aos 43 anos, o morador de Americana tomou a desafiadora escolha de dedicar um ano inteiro para correr maratonas após mais de 20 anos trabalhando no ramo da tecnologia e iniciar o Projeto Propósito, nome que deu ao desafio. Noventa e nove corridas e 4.158 quilômetros depois, ele já é o único brasileiro a conseguir o feito.

O maratonista celebra o número simbólico. “É um marco importante para mim e para toda a equipe do projeto. Ainda estamos longe do final, mas é um marco importante, estou muito feliz com o trabalho até aqui e vamos seguir em frente com um dia de cada vez sempre”, disse ao LIBERAL na última semana.

Dia após dia. Esse é um lema de Hugo para descrever o Projeto Propósito. Ele acredita que isso é crucial para o sucesso do desafio. “Eu procuro não pensar no volume total das 365 maratonas. Eu penso apenas no dia de hoje, e quando eu concluir hoje vou pensar no amanhã, aí eu faço tudo para que ocorra bem no dia de amanhã. É uma disciplina diária em todos os fatores, na hidratação, alimentação, sono, recovery [recuperação], fortalecimento, em tudo”, explicou.

Os 42 quilômetros percorridos diariamente exigem bastante do corpo. Ao todo, Hugo completará 4,2 mil quilômetros na maratona de segunda-feira, o que seria suficiente para sair de Americana e chegar ao Uruguai mais de duas vezes. Para aguentar, o americanense conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos e profissionais do esporte que trabalham integralmente.

“As coisas estão funcionando bem. Me sinto bem, não sinto dores, não tive lesões, então todo trabalho em time está funcionando. A fisioterapia, o fortalecimento, a nutrição, a parte mental, o descanso. É um conjunto de fatores que contribui para atingir essa performance”, afirma.

Devido ao alto gasto calórico, Hugo Farias precisa consumir de 5,5 mil a 6 mil calorias por dia para não perder muito peso – bem acima das regulares 2,5 mil calorias – e, durante as maratonas, a alimentação também é de suma importância.

Enquanto corre, precisa ingerir 80g de carboidrato por hora. Para atingir o número, Hugo prepara um kit com gel de carboidrato, bananinha, mel e rapadura e consome parte disso a cada 20 minutos. Isso faz com que o corpo não procure energia nos músculos e evite a fadiga.

A hidratação também é parte importante de sua rotina. Durante as provas, ele ingere, em média, 2,5 litros de água, além de 500 ml de suco e, de vez em quando, água de coco. Após finalizar a maratona, Hugo mergulha as pernas em uma banheira de gelo por cerca de 15 minutos e tenta descansar na parte da tarde. À noite, precisa dormir por pelo menos seis horas para que seu corpo possa se recuperar.

O sucesso do projeto exige alguns sacrifícios, que o maratonista diz superar junto da família. “O mais fácil é correr. O mais difícil é o restante, a vida pessoal e a vida social. Conciliar isso tem sido o mais difícil, mas estamos conseguindo levar da melhor forma junto com minha esposa e com as crianças. É tentar ter o menor impacto possível”.

A maior dificuldade, no entanto, está nas mudanças de tempo e os riscos que elas oferecem ao corpo. Contudo, Hugo acredita que a fase mais complicada já ficou para trás. “Tenho enfrentado vários desafios, um deles é o clima. Agosto, principalmente setembro e outubro, peguei muita mudança. Tinha dia que era frio, tinha dia que era sol, calor, dia chuvoso, então, passei por várias situações, mas felizmente deu tudo certo”, disse.

Apesar do alto número de maratonas, Hugo diz não se importar com recordes e que o Projeto Propósito tem como objetivo inspirar pessoas, além de gerar contribuição para a ciência e o esporte.

