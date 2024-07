Coronado treina, mas Corinthians tem dois desfalques para jogo com o Grêmio

Desfalque na vitória do Corinthians sobre o Bahia, por 1 a 0, por causa de dores no quadril, o meia Igor Coronado treinou normalmente nesta terça-feira e se colocou à disposição para a partida contra o Grêmio, na quinta, às 20h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Bahia fizeram mais um trabalho regenerativo e um exercício com bola no gramado nesta terça. O restante do plantel foi ao campo depois de uma ativação na academia. Após o aquecimento, o técnico Ramón Díaz comandou uma atividade técnico-tática de ataque contra defesa e um exercício tático coletivo.

Apesar do retorno de Coronado, o treinador terá dois desfalques por suspensão: o volante Alex Santana e o zagueiro Gustavo Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo em Salvador no banco de reservas. Em compensação, Raniele, ausente do jogo com o Bahia por suspensão, volta a ficar à disposição do treinador.

Com isso, um provável Corinthians para o duelo tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

Embalado pela segunda vitória seguida, que tirou o time paulista da zona de rebaixamento, o Corinthians busca agora encaixar mais um triunfo para começar a brigar por vaga na Copa Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores. O Corinthians aparece na 14ª posição, com 18 pontos, três a mais do que o Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.