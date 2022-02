Coritiba vence Bahia de Feira e quebra jejum na Copa do Brasil

O Coritiba também confirmou sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao vencer, por 5 a 2, o Bahia de Feira de Santana, nesta quinta-feira à noite, pela primeira fase da competição. O jogo foi realizado no gramado sintético da Arena Cajueiro, no interior da Bahia.

Agora o time paranaense aguarda o vencedor de Pouso Alegre-MG e Paraná, que se enfrentam na próxima terça-feira, para definir seu adversário. De qualquer forma, a competição já se tornou lucrativa ao Coritiba que embolsou um milhão e noventa mil reais pela participação e mais um milhão, cento e noventa mil por chegar à segunda fase.

Nos dois anos anteriores, o Coritiba caiu na primeira fase, sendo eliminado por URT-MG e Manaus, respectivamente. O Bahia de Feira foi vice-campeão baiano de 2021 e atualmente é vice-líder do Estadual.

O primeiro tempo foi movimentado. O time da casa abriu o placar em um pênalti contestado. Rhuann bateu aos 23 minutos, mas o Coritiba empatou também de pênalti, aos 29, com Léo Gamalho. O atacante marcou o gol da virada aos 42 minutos, em um chute rasteiro de fora da área.

Atrás do empate, o Bahia forçou o ataque no começo do segundo tempo. O Coritiba foi passivo demais, ficando em seu campo defensivo, e levou o empate aos 17 minutos.

Zé Oliveira fez boa jogada pelo lado direito da área, passando por dois adversários antes de cruzar. A bola atravessou a pequena área e do outro lado Caíque entrou para completar com um leve toque.

Mas o Coritiba retomou a vantagem no placar aos 24 minutos. Léo Gamalho recebeu a bola na intermediária, lançou Robinho livre pelo lado direito. Ele invadiu a área e chutou no canto. O Coritiba ampliou o placar em dois contra-ataques com Clayton. Aos 42 minutos, em chute cruzado, e depois em um lance em que o atacante driblou o goleiro e chutou para as redes, aos 47.