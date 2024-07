Esporte Coritiba fica no empate com o Paysandu e perde chance de entrar no G-4 da Série B

O Coritiba perdeu a chance de entrar na zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo, quando, no Couto Pereira, ficou no empate de 1 a 1 diante do Paysandu, em joggo válido pela 14ª rodada da competição nacional. O resultado levou o time paranaense a 20 pontos, na oitava colocação, dois atrás do Operário-PR, primeira equipe no G4. Já o Paysandu foi a 17 e se manteve em 15º lugar. A partida ficou marcada por um primeiro tempo bastante movimentado e a presença forte do VAR, que ajudou na anulação de dois gols no duelo, um para cada lado.

O confronto da manhã começou agitado em Curitiba, e com domínio dos anfitriões. A primeira chance clara de gol surgiu aos 17, quando Figueiredo avançou pelo meio e chutou para defesa de Diogo Silva. No rebote, Wanderson tirou em cima da linha e evitou o gol do Coritiba.

Aos 24, foi a vez de Ronier arriscar de fora da área e parar novamente no goleiro do Paysandu, que conseguiu balançar as redes primeiro. Aos 31, Netinho cobrou falta na cabeça de Nicolas, que abriu o marcador.

Atrás no placar, o time paranaense se lançou ao ataque e conseguiu marcar com Robson, aos 45. O gol, no entanto foi anulado por impedimento. Entretanto, no minuto seguinte, Lucas Ronier recebeu na área e mandou no canto, levando o jogo para o intervalo em 1 a 1.

Na volta para a segunda etapa, logo no primeiro minuto, Nicolas recebeu sem marcação e mandou para o fundo do gol, mas a arbitragem viu falta de Esli Garcia em Pedro Morisco no lance e anulou o gol do Paysandu.

O jogo então esfriou. O time paraense passou a se fechar atrás e não dar espaços para o Coritiba, que pouco chegou com objetividade. Os visitantes também não chegaram com perigo e o placar não foi alterado novamente, acabando em 1 a 1.

As equipes voltam a campo para a 15ª rodada da Série B no próximo final de semana. Na sexta-feira, o Paysandu recebe o Ceará, a partir das 21h30, na Curuzu. No dia seguinte, o Coritiba encara o CRB, às 18h, no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 PAYSANDU

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez (Matheus Bianqui), Morelli (Vini Paulista) e Matheus Frizzo (Leandro Damião); Figueiredo (Wesley Pomba), Lucas Ronier (Yago Ferreira) e Robson. Técnico: Fábio Matias.

PAYSANDU – Diogo Silva; Michel Macedo (Léo Pereira), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Netinho, Leandro Vilela (Edinho) e Val Soares; Esli García (Juninho), Jean Dias (Luan Freitas) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Nicolas, aos 31, e Lucas Ronier, aos 46 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Frizzo, Leandro Damião, Maurício Antônio (Coritiba); Leandro Vilela, Wanderson, Edinho (Paysandu).

RENDA – R$420.600,00.

PÚBLICO – 19.370 torcedores.

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).