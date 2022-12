Coritiba anuncia demissão do técnico Guto Ferreira; António Oliveira pode assumir

O Coritiba confirmou nesta sexta-feira a saída do técnico Guto Ferreira. A permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro não foi suficiente para segurar o treinador no clube, que entendeu que precisaria de mudanças para a próxima temporada.

“O Coritiba informa que o profissional Guto Ferreira não é mais o técnico da equipe. O Clube agradece os serviços prestados, empenho e dedicação durante o período em que esteve conosco em 2022, desejando muito sucesso na continuidade de sua vitoriosa carreira”, disse o clube em nota.

Guto chegou a capital paranaense em agosto deste ano e terminou a disputa do Brasileirão somando sete vitórias, dois empates e oito derrotas no comando do time. Com aproveitamento de 47,67%, conseguiu evitar o rebaixamento do time paranaense à Série B.

Guto Ferreira, através do seu empresário, recebeu a notícia com surpresa, já que pretendia seguir à frente do clube na próxima temporada. No entanto, o Coritiba pensa em um técnico estrangeiro para 2023.

O Coritiba se reapresenta na quarta-feira para dar início à preparação para o Campeonato Paranaense de 2023. O clube espera anunciar o nome do novo treinador até lá. O mais cotado é António Oliveira, que deixou o Cuiabá.

O técnico português dirigiu o clube do Mato Grosso em 29 jogos, com oito vitórias, nove empates e 12 derrotas. A equipe conseguiu permanecer na divisão de elite.