Corintiano Fausto ainda se sente ‘sozinho’ no Brasil e refúgio são séries e mate

Na expectativa de voltar ao time titular do Corinthians no clássico contra o Santos, neste domingo, o argentino Fausto Vera revelou que ainda busca adaptação ao Brasil. Contratado em julho de 2022 pra sua primeira aventura longe de casa, o volante revelou que ainda se sente sozinho em solo verde e amarela e que busca refúgio em séries de tevê e no mate.

Fausto chegou ao clube com o Brasileirão de 2022 rolando e foi logo se firmando entre os titulares, ainda sob o comando de Vítor Pereira, jogando uma sequência de jogos. Neste ano, sob a direção de Fernando Lázaro, também largou como titular, mas um entorse no tornozelo na estreia contra o Red Bull Bragantino o deixou fora por algumas rodadas. Ele retornou na reserva, mas tem tudo para ser novidade na Vila Belmiro.

Apesar de já se passarem oito meses da chegada ao Corinthians, Fausto não esconde que ainda não está totalmente adaptado. “Na Argentina, sempre ficava mais com a minha família e entre amigos. Por estar em outro País, fico um pouco mais sozinho, mas é questão de se acostumar”, disse às mídias oficiais do Corinthians.

“Aqui em São Paulo saio bastante para jantar e fico com a minha família. Quando estou sozinho, gosto de treinar pela manhã e, à tarde, sigo trabalhando também mais um pouco na academia. Depois gosto de descansar em casa, assisto séries e tomo um mate”, revelou sua rotina. O Corinthians não conta com compatriotas de Fausto, o que dificulta sua ambientação. Os gringos do elenco são os paraguaios Romero e Balbuena e o colombiano Cantillo.

Mesmo se sentindo sozinho em alguns momentos, ele festeja sua fase da carreira. “O Corinthians é meu segundo clube na carreira e estou muito contente aqui. Ano passado foi bem lindo, tive situações bem marcantes para minha carreira futebolística, então fico muito contente em estar aqui”, enfatizou.

E mostrou ambição com a camisa do novo clube. “Meus objetivos com a camisa do Corinthians são ganhar títulos, dia após dia ir me fixando no Brasil e na equipe, sempre ajudando o clube.”