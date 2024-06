Corinthians x São Paulo tem maior audiência dos domingos em SP na Globo em 2 anos; veja números

O duelo entre Corinthians e São Paulo, disputado no domingo, dia 16, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, teve 26 pontos de audiência e 47% de participação em São Paulo, uma das praças nas quais foi exibido pela TV Globo. Com os números, o clássico narrado quebrou o recorde de audiência da competição aos domingos desde 11 de setembro de 2022.

O recorde até então era também de um Majestoso. A marca pertencia a um empate por 1 a 1, no MorumBis, válido pela 26ª rodada do Brasileirão daquele ano. Com o futebol, a TV Globo foi líder de audiência em todo o Brasil nesta faixa horária, exibindo também os confrontos entre Athlético-PR e Flamengo, e Vitória e Internacional para as demais praças.

A torcida do São Paulo é a quinta maior do Sudeste, enquanto a corintiana ocupa a primeira posição. No Norte, o time tricolor é quarto, e Corinthians, segundo. A situação se inverte no Nordeste, com o atual campeão da Copa do Brasil na vice-liderança. Até mesmo no Sul, com predomínio da dupla GreNal, Corinthians e São Paulo figuram no top-5, em quarto e terceiro, respectivamente.

Com o empate deste domingo, o São Paulo caiu para a quinta posição do Brasileirão, com 15 pontos. O time volta a campo na quarta-feira, 19, às 20h (horário de Brasília), no MorumBis, contra o Cuiabá.

Já o Corinthians está em 16º lugar na classificação, com 7, um ponto acima do Z-4. A equipe também joga novamente na quarta-feira, mas no Orlando Scarpelli, contra o Internacional, às 21h30.