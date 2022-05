Corinthians x São Paulo iguala recorde de audiência da final do Mundial de Clubes

Além da disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, o clássico entre Corinthians e São Paulo registrou um recorde da TV brasileira em 2022. Exibido pela TV Globo para São Paulo neste domingo, o Majestoso contou com 28 pontos de audiência, além de 50% de participação.

Isto significa que, um em cada dois televisores de São Paulo estavam sintonizados na partida da sétima rodada do Brasileirão – metade das casas do estado de São Paulo. Com esses números, a transmissão da Globo iguala o recorde do futebol em 2022 na TV, antes registrado pela Band na final do Mundial de Clubes, entre Chelsea e Palmeiras. Na ocasião, o jogo marcou os mesmos 28 pontos de audiência.

A transmissão deste domingo também conta com outros recordes quebrados. O clássico marcou a maior audiência do futebol na Globo desde a final do Campeonato Paulista de 2021, entre São Paulo e Palmeiras, quando o time do então técnico Crespo quebrou o jejum de nove anos sem título.

A partida marca ainda o recorde do Brasileirão em 2022, após sete rodadas, e a maior audiência do campeonato desde São Paulo x Flamengo, em partida válida pela última rodada de 2020, que resultou no título rubro-negro.

Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, com gols de Calleri e Adson. Com o resultado, o Alvinegro continua na liderança do Brasileirão, após sete rodadas. O Tricolor está na terceira colocação, com o mesmo número de pontos do Palmeiras.