Corinthians x Inter de Limeira abre quartas de final do Paulistão nesta terça

O duelo entre Corinthians e Inter de Limeira, nesta terça-feira, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, vai abrir a fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Os dois times foram os melhores do Grupo A. As datas e horários da fase eliminatória da competição, em jogo único, foram definidos em um Conselho Técnico realizado de forma virtual nesta segunda.

As quartas de final prosseguem com o confronto entre Mirassol e Guarani nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Os dois times ficaram em primeiro e segundo, respectivamente, no Grupo D, deixando para trás o Santos.

Os dois últimos semifinalistas serão conhecidos nesta sexta-feira. Red Bull Bragantino e Palmeiras, os melhores do Grupo C, jogarão às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Já São Paulo e Ferroviária, que se classificaram no Grupo B, entrarão em campo às 21h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

A partir das semifinais, também em jogo único, os confrontos serão definidos pela soma de pontos de todas as fases anteriores. O dono da melhor campanha duela contra o pior. O segundo melhor encara o terceiro.

Neste momento, o melhor time é o São Paulo, com 27 pontos. Ele é seguido por Corinthians (25), Red Bull Bragantino (23), Ferroviária (21), Palmeiras (21), Inter de Limeira (18), Mirassol (18) e Guarani (14).

Confira a fase de quartas de final do Paulistão:

Terça-feira (11/05)

16 horas

Corinthians x Inter de Limeira – Neo Química Arena, em São Paulo

Quarta-feira (12/05)

21 horas

Mirassol x Guarani – José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Sexta-feira (14/05)

19h30

Red Bull Bragantino x Palmeiras – Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

21h30

São Paulo x Ferroviária – Morumbi, em São Paulo