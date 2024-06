Corinthians volta aos treinos e Yuri Alberto reforça o ataque após cumprir suspensão

Com um compromisso no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou ao trabalho na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, visando o duelo diante do Cuiabá, na Neo Química Arena. Para esta partida, o técnico António Oliveira vai poder contar com a volta de Yuri Alberto.

O atacante ficou de fora do confronto de Curitiba, quando a equipe paulista arrancou o empate de 1 a 1 nos acréscimos, por estar cumprindo suspensão. O retorno do jogador chega num momento importante já que ele é o artilheiro da equipe na temporada com 14 gols.

Na zona do rebaixamento, o técnico António Oliveira comandou uma sequência de exercícios de posse de bola, ataque contra a defesa e ainda um treinamento coletivo. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos cumpriram um treino regenerativo.

Já com a saída encaminhada do Corinthians, o goleiro Carlos Miguel e o volante Fausto Vera não vão mais ser utilizados. Em meio à pressão de ter que tirar o Corinthians das últimas colocações, o treinador português ainda sofre com desfalques.

Além de Félix Torres e Romero, que estão disputando a Copa América, Oliveira não pode contar com lateral-direito Fagner, o atacante Pedro Henrique e o lateral-esquerdo Diego Palácios, entregues ao departamento médico.