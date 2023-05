Corinthians vive pior início de Brasileirão desde 2012; veja o histórico

De acordo com Luxemburgo, a sequência negativa de resultados impacta o moral do elenco - Foto: Rodrigo Coca - Agência Corinthians

Com o empate do Corinthians no clássico diante do São Paulo, a equipe alvinegra chegou à sua quarta partida sem vitória na temporada. É a pior sequência do ano e reflete os problemas pelos quais o clube passa. Ao final da sexta rodada do Brasileirão, ocupa a 17ª posição, a primeira na zona de rebaixamento.

Desde a eliminação no Campeonato Paulista, para o Ituano, o Corinthians vive um momento de instabilidade, que se reflete na equipe e na diretoria. Com Fernando Lázaro, Cuca e Luxemburgo, o time já teve três treinadores contratados para a função – cada um com uma característica de jogo diferente.

Individualmente, Róger Guedes segue como artilheiro da equipe, mas o restante do elenco passa por problemas, que refletem no resultado em campo. Desde a lesão de Renato Augusto, pilar no meio-campo do Corinthians, o time disputou dez jogos e venceu apenas dois destes. Neste mesmo período teve quatro treinadores diferentes à frente da equipe – além dos três contratados, Danilo comandou interinamente na derrota para o Palmeiras no Brasileirão.

É o pior início da equipe em uma edição da competição desde 2012, quando teve apenas quatro pontos conquistados nas primeiras seis rodadas. A diferença é que, há 11 anos, o Corinthians poupou seus titulares até a conquista da Libertadores e, em 2023, coloca seus principais jogadores em campo, mas não consegue obter o resultado esperado.

No atual cenário, o Corinthians briga contra o rebaixamento. Em comparação com 2007, único ano em que foi rebaixado à segunda divisão, o desempenho preocupa o torcedor corintiano: na ocasião, chegou à sexta rodada invicto, com três vitórias e três empates.

Por outro lado, além de 2012, o Corinthians teve inícios preocupantes no Campeonato Brasileiro. Em 2020 e 2021, temporadas marcadas pela ausência de torcida por causa da pandemia de covid-19, os primeiros jogos também foram decepcionantes, mas o time conseguiu se manter na primeira divisão e, em 2021, garantir vaga na Libertadores.

De acordo com Luxemburgo, a sequência negativa de resultados impacta o moral do elenco. Além disso, o treinador ainda busca sua primeira vitória no comando do Corinthians – até o momento tem duas derrotas e dois empates. “Eu até falei para os jogadores: Comemorem o empate (contra o São Paulo) por causa do nosso momento, mas jogando em casa, mesmo sendo clássico, nossa obrigação é ganhar e nós sabemos que podemos mais. É um trabalho que vai crescer, conseguimos equilibrar o time, a torcida fantástica. O time ainda não está naquilo que eu quero”, afirmou, após o clássico.

Confira o início do Corinthians no Brasileirão desde 2012