Timão bate Cuiabá fora e interrompe sequência de derrotas

Em um jogo fraco tecnicamente, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2 a 1 nesta segunda-feira, na Arenal Pantanal, em Cuiabá, e interrompeu a sequência de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O resultado positivo ajudará a amenizar a crise que o time enfrenta. Na semana passada houve protesto de torcedores no CT e o carro do atacante Jô foi apedrejado quando ele saía de um evento.

A vitória foi construída no primeiro tempo com gols de Roni e Adson e levou o Corinthians à décima colocação na tabela com 17 pontos. O Cuiabá, que diminuiu com o ex-palmeirense Rafael Papagaio, está a um ponto da zona de rebaixamento e ocupa o 15º lugar, com 12 pontos. No domingo, o time alvinegro recebe na Neo Química Arena o embalado Flamengo, que vem de três goleadas consecutivas sob o comando do técnico Renato Gaúcho – 5 a 1 no São Paulo, 4 a 1 no Defensa y Justiça e 5 a 0 no Bahia.

Roni marcou o primeiro gol do Corinthians na vitória sobre o Cuiabá – Foto: Gustavo Farinacio / Uai Foto / Estadão Conteúdo

Pressionado por ter conseguido apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Corinthians começou mal a partida. Mas o Cuiabá parecia também não querer muito jogo e os 20 minutos iniciais demoraram para passar. Até que Fagner lançou para Gabriel na direita. Ele dominou e rolou para o meio da área. Adson ajeitou e Roni bateu colocado: 1 a 0.

O Corinthians, como tem acontecido nos últimos tempos, recuou após ficar à frente do placar. O Cuiabá esboçou uma pressão, mas deu vacilo no campo de defesa e os visitantes aproveitaram. Uendel perdeu a bola para Fagner, que tocou para Jô. O centroavante deu para Roni, que fez o corta-luz e Adson marcou seu primeiro gol no profissional da equipe.

O Cuiabá voltou para o segundo tempo com duas alterações, mas tinha dificuldade para chegar ao gol do Corinthians. O time paulista pressionava a marcação na saída de bola do adversário e parecia mais próximo do terceiro gol. Aos 20, chegou a balançar as redes com Jô, mas o assistente assinalou corretamente impedimento.

Talvez por achar que o jogo já estava ganho, o Corinthians relaxou na partida. O Cuiabá aproveitou e diminuiu aos 25. Rafael Papagaio aproveitou cruzamento do ex-corintiano Clayson e mandou para as redes.

O susto serviu para acordar novamente o time. A partida ficou equilibrada. As duas equipes abusavam dos erros de passe. O Cuiabá ainda teve bom chance em chute de Guilherme Pato, mas Cássio fez a defesa. Nos acréscimos, a equipe anfitriã ainda teve expulso Anderson Conceição por acertar uma cotovelada em Gabriel

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 x 2 CORINTHIANS

CUIABÁ – João Carlos; João Lucas, Anderson Conceição, Marllon e Uendel; Uilian Correia (Rafael Gava, Pepê (Rafael Papagaio), Clayson e Felipe Marques (Guilherme Pato); Elton (Jenison) e Danilo Gomes (Camilo). Técnico: Jorginho.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Mateus Vital), Gabriel e Roni (Xavier); Adson (Vitinho), Gustavo Mosquito (Marquinhos) e Jô (Felipe). Técnico: Sylvinho.

GOLS – Roni, aos 27, e Adson, aos 37 minutos do primeiro tempo. Papagaio, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marllon e João Lucas; Cantillo.

CARTÃO VERMELHO – Anderson Conceição.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá (MS).C