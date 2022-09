Corinthians usará semana livre para deixar Renato Augusto 100% para decisão

A final da Copa do Brasil ainda está distante. Os jogos com o Flamengo serão apenas nos dias 12 e 19 de outubro, mas a parada da Data Fifa será bastante útil para o Corinthians deixar seu principal jogador para a decisão com o Flamengo 100% fisicamente. Renato Augusto passou um tempo fora por lesão e mesmo atuando nos últimos jogos, ainda não estava “inteiro.”

Vítor Pereira sempre reclamou da falta de tempo para inserir suas ideias e também lamentou os desfalques por lesão. Agora o técnico português tem as peças de volta e o tão sonhado tempo para deixar as principais opções livres dos problemas que fizeram o Corinthians oscilar em boa parte da temporada, amargando algumas derrotas dolorosas.

Renato Augusto ficou 13 jogos fora por causa de uma grave lesão na panturrilha entre junho e julho. Retornou no começo de agosto, mas um edema no local voltou a atrapalhar sua sequência de partidas. Não encarou o Internacional e ficou no banco contra São Paulo e América-MG, entrando apenas no segundo tempo. Na semifinal contra o Fluminense, foi para o sacrifício pela necessidade da vitória e abriu o caminho para a vaga.

Como não havia o risco de lesão, jogou enquanto teve fôlego. Acabou substituído por Giuliano, extremamente cansado, na fase final e admitiu não estar 100%. Mas mostrou que é imprescindível caso o Corinthians queira desbancar o favorito Flamengo na decisão pela visão diferenciada.

O departamento de fisiologia corintiano vai dar atenção especial para o camisa 8 nesses dias. Renato admite que precisa ficar sem jogar para acabar de vez com o problema. Mas está confiante já projetando o futuro. “O Corinthians está crescendo no momento certo e com todos à disposição podemos ter perspectivas de título”, afirma o meia, crente que os dias livres o deixarão pronto e podem fazer a diferença para que o futebol do time equilibre as ações contra o estrelado elenco carioca. Maycon e Fagner são outros jogadores que vêm recebendo um trabalho diferenciado. O retorno após folga de dois dias ocorre nesta quarta-feira.

Antes de encarar o Flamengo, o Corinthians ainda terá quatro compromissos pelo Brasileirão. Três deles serão na Neo Química Arena, onde Vítor Pereira vai testar suas artimanhas para a Copa do Brasil, contra Atlético-GO (dia 28), Cuiabá (1/10) e Athletico-PR (8/10). A única visita será ao lanterna Juventude, dia 4.