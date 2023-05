Esporte Corinthians treina no CT do Boca Juniors de olho em jogo contra o Fluminense

Vindo de uma sequência difícil, o Corinthians está preocupado com o jogo deste domingo, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Tanto que decidiu iniciar a preparação nesta quinta-feira, ainda em solo argentino, poucas horas após empatar sem gols com o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Sem perder tempo após o resultado aquém do esperado, na Argentina, o time paulista foi ao gramado do CT do Boca Juniors, o Complexo Pedro Pompillo, no período da manhã, horas antes de embarcar para o retorno a São Paulo.

Foram a campo somente os atletas que jogaram menos de 45 minutos na noite de quarta-feira, na capital argentina. O grupo treinou sob o comando do auxiliar técnico Maurício Copertino, que orientou uma atividade de rondo, um treino de pequenos enfrentamentos de dois contra dois e um jogo em campo reduzido.

Os demais jogadores fizeram trabalho regenerativo na academia do hotel onde a delegação estava hospedada. O grupo retorna à capital paulista no período da tarde. Mas só se apresentarão à comissão técnica na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

O técnico Vanderlei Luxemburgo, então, começará a formar o time para o complicado duelo de domingo, na Neo Química Arena, contra o Fluminense, um dos melhores times deste primeiro semestre no futebol brasileiro.

O treinador vem sob pressão porque ainda não venceu nesta sua nova passagem pelo comando do clube. Até agora, foram sete jogos, com três empates e quatro derrotas, por diferentes competições. No Brasileirão, o time paulista ocupa a zona de rebaixamento, com cinco pontos, na 18ª colocação. A equipe carioca figura em terceiro lugar.