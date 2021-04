Corinthians tenta levar a tranquilidade do Paulistão para a Copa Sul-Americana

Relaxado no Campeonato Paulista após a vitória no clássico sobre o Santos que o deixou muito perto da vaga nas quartas de final da competição, o Corinthians tenta buscar a mesma tranquilidade na Copa Sul-Americana, competição na qual o time entra em campo na quinta-feira, diante do Peñarol, às 19h15, na Neo Química Arena.

Com um ponto no Grupo E, o time do técnico Vagner Mancini precisa vencer o tradicional adversário uruguaio, que lidera a chave com três pontos ganhos. O Corinthians só tem um, fruto do empate com o River Plate, no Paraguai. Na Copa Sul-Americana, apenas o campeão do grupo continua na competição.

Mancini, ao contrário do que fez na Vila Belmiro, deverá escalar o time ‘principal’ frente ao Peñarol. Este grupo de jogadores treinou nesta segunda-feira e Mancini ainda vai ter mais dois treinos para definir a escalação do time.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa do clube, Mancini orientou um trabalho de cruzamentos e finalizações no primeiro momento do treino e depois reaklizou uma atividade de posse de bola e ataque contra defesa em espaço reduzido.

Em homenagem ao Dia do Goleiro, nesta segunda-feira, a comissão técnica reuniu seus jogadores da posição no elenco profissional para uma foto. Posaram: Cássio e os reservas Matheus Donelli, Guilherme Pezão, Caique França e Alan Gobetti, além dos preparadores Luiz Fernando dos Santos e Marcelo Carpes.