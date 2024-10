Corinthians tem prazo da Justiça para pagar R$ 3,3 milhões a empresário por Yuri Alberto

Valor é referente a uma comissão de André Cury pela intermediação da contratação do atacante do Timão

Yuri Alberto, atacante do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

A Justiça de São Paulo deu um prazo de três dias úteis para o Corinthians pagar aproximadamente R$ 3,3 milhões ao empresário André Cury. O valor é referente a uma comissão pela intermediação da contratação do atacante Yuri Alberto. A decisão foi proferida pelo juiz Erasmo Samuel Tozetto, da 4ª Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé, e encaminhada ao Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nesta segunda-feira. O Corinthians tem a política de não se manifestar sobre casos judiciais em andamento. A decisão cabe recurso.

O processo foi movido no último dia 10 pela Link Assessoria Esportiva e Propaganda Ltda, agência de André Cury. O agente reclama não ter recebido tanto a primeira quanto a segunda parcela da comissão, cujo valor somado é de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões). A informação foi divulgada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo Estadão.

Segundo os autos do processo, o Corinthians concordou em pagar 1 milhão de euros ao empresário pela negociação envolvendo Yuri Alberto. O pagamento ficou acordado em três parcelas: 250 mil euros em 31/01/2023; outros 250 mil euros em 31/07/2023; e 500 mil euros em 31/01/2024.

De acordo com o câmbio da época da negociação, o valor das parcelas cobradas são de R$ 1.407.350,00, R$ 1.305.060,00, aproximadamente R$ 2,7 milhões. Com os juros e correção monetária, o valor acabou ficando R$ 600 mil mais caro, chegando a R$ 3.316.554,51. A Link Assessoria Esportiva pede que, caso o valor não seja depositado, o Corinthians tenha suas contas bloqueadas ou receitas penhoradas para a quitação da dívida.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em junho de 2022, contratado por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia. Em janeiro do ano seguinte, o clube paulista anunciou a compra de 50% dos direitos vinculados do atacante, em negociação que envolveu o zagueiro Robert Renan, o goleiro Ivan e os meias Du Queiroz e Gustavo Mantuan – o clube russo também garantiu a prioridade na compra do atacante Pedro.

Com contrato até dezembro de 2027, Yuri Alberto vive boa fase com a camisa corintiana após passar uma temporada de críticas da torcida. Ele está em seu melhor ano no futebol brasileiro, com 20 gols e seis assistências.