Corinthians tem luta acirrada por posições para jogo da fuga do Z-4 e decisão contra o Flamengo

A parada da Data Fifa deu uma “dor de cabeça do bem” para o técnico Ramón Díaz. Com dois jogos decisivos logo no retorno, o treinador argentino ganhou uma acirrada disputa por posições para definir quais jogadores serão titulares do duelo com o Athletico-PR, que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento e, depois, para a definição de vaga na final da Copa do Brasil.

O Corinthians volta a campo no dia 17 de outubro, uma quinta-feira, contra o Athletico-PR, e vencendo deixa a zona de rebaixamento. Ao menos por dois dias, até o Vitória receber o Red Bull Bragantino. Na 18ª colocação, um triunfo faria a equipe superar os paranaenses e os baianos. O time pode nem precisar do resultado de Salvador caso, no mesmo dia, o fluminense não vença o Flamengo no clássico.

A dúvida é qual escalação Ramón Díaz utilizará já neste primeiro jogo – fugir da queda no Brasileirão é prioridade. Ele terá os retornos de Fagner, André Ramalho e Romero, que cumpriram suspensão diante do Internacional. Mas viu os substitutos irem bem. Também tem forte concorrência para a definição do quarteto de meio-campo.

Fagner, em tese, é o titular da lateral-direita, mas Matheuzinho entrou muito bem no segundo tempo do clássico com o São Paulo e diante do Inter, sendo ótima opção ofensiva. Pode até barrar o experiente jogador.

Romero vinha anotando gols decisivos e tem o apreço do treinador. Ocorre que Yuri Alberto cresceu de produção e Memphis Depay começa a ganhar ritmo de jogo. Sem contar Talles Magno, correndo por fora e recuperando-se de lesão. Como Ramón gostou de um meio-campo mais povoado, apenas dois jogariam.

No meio é que surge a principal dúvida do técnico: dois volantes e dois meias ou setor reforçado e somente Garro na criação? O peruano Carrillo vem caindo nas graças da torcida por passes precisos e bom combate e vem pedindo passagem entre os titulares.

Breno Bidon, José Martínez e Charles jogaram bem quando escalados juntos e agora tendem a brigar por duas vagas. Sem contar Raniele, em busca do espaço perdido. Ramón garantiu que utilizará equipes fortes contra o Athletico-PR e também diante do Flamengo, após preservar sete peças no embate do Maracanã, no qual saiu derrotado por 1 a 0. A volta ocorre no dia 20.