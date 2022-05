Corinthians supera Fortaleza com gol contra e assume liderança provisória

Com boa atuação técnica e tática no segundo tempo, Timão venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena, neste domingo

Jogadores da equipe paulista celebram o único tento da partida - Foto: Danilo Fernandes / Framephoto / Estadão Conteúdo

Com boa atuação técnica e tática no segundo tempo, o Corinthians superou o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Com grandes atuações individuais de Willian e Maycon, o time alvinegro se recuperou na etapa final depois de ter sido dominado no primeiro tempo. O gol da vitória foi contra, marcado pelo volante Matheus Jussa.

O time de Vítor Pereira acumula nove jogos sem perder na Neo Química Arena. Para se manter na ponta do Brasileirão, o Corinthians vai ‘secar’ o Santos que enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira no Morumbi.

Com Renato Augusto e Paulinho atuando juntos pela primeira vez na articulação de jogadas, o time da casa teve boa movimentação e ritmo forte, principalmente pelos lados do campo. As arrancadas de Willian, da direita em direção ao meio, confundiam a defesa cearense, que ficou acuada.

Esse cenário durou apenas uns 15 minutos. Com velocidade nos contra-ataques e uma marcação na saída de bola, o Fortaleza começou a equilibrar o jogo. Também pesou a lentidão de recomposição do Corinthians. Com três volantes, que marcavam e avançavam, o time do Ceará encontrou espaço para finalizar. Com isso, as chances foram se espalhando. Aos 14, foi um chute firme de Matheus Jussa, de fora da área, que Cássio espalmou. Foram mais dois ou três lances semelhantes.

A saída de Paulinho por contusão (suspeita de entorse do joelho esquerdo), substituído por Du Queiroz, não modificou o cenário. O domínio do jogo era cearense. E isso estava expresso nas estatísticas parciais. Até os 44 minutos do primeiro tempo, foram 11 finalizações do time cearense e apenas uma do Corinthians – uma cobrança de falta de Róger Guedes que Max espalmou para escanteio. O placar de 0 a 0 foi melhor para o Corinthians do que para o Fortaleza.

Vítor Pereira tentou recuperar o controle tático, escalando três zagueiros e congestionando o meio-campo. Com o avanço dos alas, o Corinthians tentou ganhar território pelos lados. Deu certo. Com maior presença ofensiva, o time alvinegro abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Maycon, Jussa fez gol contra.

Depois de ter sido dominado no primeiro tempo, o time alvinegro conseguiu retomar o controle. O jogo mudou. Nesse contexto, o Corinthians criou chances para ampliar. A principal delas foi uma cabeçada de Gil que o goleiro Max fez milagre para defender

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0FORTALEZA

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Gil e Lucas Piton; Maycon, Paulinho (Du Queiroz) e Renato Augusto (Raul); Willian (Gustavo Silva), Róger Guedes (Jô) e Junior Moraes (Mantuan). Técnico: Vítor Pereira.

FORTALEZA: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Ceballos e Pikachu (Depietri); Felipe (Lucas Lima), Matheus Jussa, Hércules (Matheus Vargas), Juninho Capixaba; Moisés (Romarinho) e Silvio Romero (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOL: Jussa (contra), aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Felipe, Matheus Vargas e Ceballos (Fortaleza) e William (Corinthians).

ÁRBITRO: Sávio Pereira Sampaio (DF).

PÚBLICO: 36742 pagantes.

RENDA: R$ 2.510.888,10.

LOCAL: Arena Neo Química (SP).