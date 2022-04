Corinthians, Santos e São Paulo decidirão Copa do Brasil em casa e Palmeira fora

A CBF definiu a ordem dos mandos de campo dos jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil na tarde desta segunda-feira, horas após o sorteio dos confrontos. São Paulo, Corinthians e Santos viajam até a casa de seus adversários na ida e definem a classificação em casa, enquanto o Palmeiras fará caminho inverso, jogando a primeira partida contra a Juazeirense no Allianz Parque e a segunda em Juazeiro-BA.

O Corinthians enfrentará a Portuguesa no Rio de Janeiro, provavelmente no estádio Luso Brasileiro. O jogo da volta acontece na Neo Química Arena. O São Paulo viaja até Caxias do Sul para a partida de ida contra o Juventude e decide a volta no estádio do Morumbi. O mesmo acontece com o Santos, que faz o primeiro jogo contra o Coritiba no Paraná e a volta na Vila Belmiro.

Por questões de segurança e também buscando facilitar a logística e evitar que times rivais joguem no mesmo dia e no mesmo estádio, os sorteios de mandos foram feitos de forma casada. Por exemplo, como o Palmeiras fará o primeiro jogo em São Paulo, o Corinthians automaticamente foi sorteado para realizar o jogo de ida longe dos seus mandos, no Rio de Janeiro.

A CBF ainda não confirmou as datas, mas, segundo o calendário da competição, a previsão de realização dos jogos de ida são os dias 20 e 21 de abril. Já as partidas de volta estão programadas para acontecerem entre os dias 11 e 12 de maio. Além da classificação para as oitavas de final, os 16 classificados receberão um prêmio de R$ 3 milhões.

Confira mandos dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil: (times da direita fazem os jogos de volta em casa)

Portuguesa-RJ x Corinthians (Ida no Rio de Janeiro/Volta em São Paulo)

Juventude x São Paulo (Ida no Rio Grande do Sul/Volta em São Paulo)

Palmeiras x Juazeirense (Ida em São Paulo/Volta na Bahia)

Coritiba x Santos (Ida no Paraná/Volta em São Paulo)

Goiás x Red Bull Bragantino (Ida em Goiás/Volta em São Paulo)

Fortaleza x Vitória (Ida no Ceará/Volta na Bahia)

Ceilândia x Botafogo (Ida no Distrito Federal/Volta no Rio de Janeiro)

Atlético-GO x Cuiabá (Ida em Goiás/Volta em Mato Grosso)

CSA x América-MG (Ida em Alagoas/Volta em Minas Gerais)

Tocantinópolis x Athletico-PR (Ida no Tocantins/Volta no Paraná)

Atlético-MG x Brasiliense (Ida em Minas Gerais/Volta no Distrito Federal)

Bahia x Azuriz (Ida na Bahia/Volta no Paraná)

Fluminense x Vila Nova-GO (Ida no Rio de Janeiro/Volta em Goiás)

Altos-PI x Flamengo (Ida no Piauí/Volta no Rio de Janeiro)

Remo x Cruzeiro (Ida no Pará/Volta em Minas Gerais)

Tombense x Ceará (Ida em Minas Gerais/Volta no Ceará)