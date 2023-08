Corinthians sai atrás, mas mostra poder de reação e vira pra cima do Coritiba

Irreconhecível no primeiro tempo, o Corinthians foi capaz de se transformar na etapa complementar e mostrar poder de reação para atropelar, neste domingo, o Coritiba pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Arrasador nos últimos 45 minutos, o time de Vanderlei Luxemburgo construiu uma virada relâmpago por 3 a 1 com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley.

O resultado positivo amplia a sequência invicta do Corinthians para 11 jogos, igualando a marca da temporada passada conquistada sob o comando de Vítor Pereira. A dedicação exibida no segundo tempo também deixa o torcedor confiante para o duelo com o São Paulo, na quarta-feira, valendo vaga na final da Copa do Brasil.

Wesley comemora o terceiro gol da vitória do Corinthians neste domingo – Foto: Jhony Inácio / Enquadrar / Estadão Conteúdo

Os primeiros movimentos mostraram um Corinthians um tanto desatento, sem muita precisão nos passes e com marcação frouxa. O Coritiba tentou se aproveitar, ficando com a posse de bola e levando perigo ao goleiro Cássio, especialmente com cruzamentos na área.

E foi justamente na bola parada que o time paranaense abriu o marcador. Aos 28 minutos, Marcelino Moreno cobrou escanteio, Henrique desviou na primeira trave, a bola tocou no zagueiro Murillo e balançou as redes alvinegras. Cássio ainda operou um milagre para impedir que os visitantes notassem mais um com Diogo Oliveira.

O placar da etapa inaugural foi sintomático. A postura do Corinthians em nada se assemelhou à atuação dos compromissos anteriores. Sem a mesma dedicação, sobrou tranquilidade para o Coritiba armar seus ataques. Renato Augusto foi o único corintiano que teve uma atuação razoável nos 45 minutos iniciais.

Luxemburgo promoveu três trocas na volta do intervalo, colocando o Corinthians mais no ataque ao tirar o volante Moscardo para dar oportunidade a Wesley. Os laterais Fagner e Fábio Santos também foram trocados por Méndez e Bidu, respectivamente.

A nova proposta encurralou o Coritiba e apresentou resultado usando a mesma arma dos paranaenses. Aos 6, em cobrança de escanteio de Ruan Oliveira, a zaga paranaense não soube afastar, a bola sobrou para o zagueiro Gil empatar. Dois minutos mais tarde, Renato Augusto usou sua visão de jogo para encontrar Ruan, que escorou para a pequena área, e Yuri Alberto, de ombro, colocou o Corinthians em vantagem.

Com os reveses, o Coritiba ficou cambaleando em campo, e o Corinthians empilhou uma série de chances de ampliar o placar. O time paranaense até voltou a dar trabalho para o goleiro alvinegro, mas a estrela de Luxemburgo voltou a brilhar. Wesley conduziu contragolpe, acertou belo chute e marcou mais um. O placar confortável permitiu ao treinador do Corinthians tirar Renato Augusto de campo de olho no clássico decisivo do meio de semana. Rojas retornando de lesão também ganhou mais minutos, ao substituir Yuri Alberto.

O Coritiba se mostrou um time afeito a perder gols. Chances claras foram desperdiçadas graças a tropeços, escorregões e falta de qualidade técnica. O goleiro Gabriel se esforçou para impedir uma goleada. Assim, o placar se manteve estático nos minutos finais, com o Corinthians controlando as ações, sem correr riscos e dando amostras da recuperação anímica e técnica que conquistou sob a gestão de Luxemburgo.

O Corinthians joga novamente na quarta-feira, às 19h30, diante do São Paulo pela Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória corintiana por 2 a 1. Com o resultado positivo, o empate basta para os comandados de Luxemburgo chegarem à segunda final consecutiva do torneio mata-mata. Antes do apito final, a torcida alvinegra entoou a frase: “Quarta-feira é guerra”.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x CORITIBA

CORINTHIANS – Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo (Wesley), Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Ruan Oliveira, Adson e Yuri Alberto (Rojas). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORITIBA – Gabriel; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Victor Luís; Fransérgio (Lucas Barbosa), Sebastián Gómez (Andrey) e Matheus Bianqui (Liziero); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira (Kaio César) e Robson (Ruan Assis). Técnico: Willians Alves (auxiliar).

GOLS – Murillo (contra), aos 28 minutos do primeiro tempo; Gil, aos 6, Yuri Alberto aos 8, Wesley, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

CARTÕES AMARELOS – Maycon, Fagner, Henrique e Victor Luís.

PÚBLICO – 42.171 torcedores.

RENDA – R$ 2.580.090,50.

LOCAL – Neo Química Arena, em Itaquera.