Corinthians revela lucro de R$ 26,3 milhões por venda de 50% dos direitos de Adson ao Nantes

O meia-atacante Adson foi apresentado oficialmente no Nantes nesta quarta-feira após negociação rápida. Nesta quinta, o Corinthians resolveu abrir os números da transação para mostrar à diretoria que não tinha como manter o jogador no clube. Por 50% dos direitos do jogador, o clube embolsou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,3 milhões).

“O clube detinha 70% dos direitos econômicos do atleta e repassou 50% destes à equipe francesa por 5 milhões de euros, permanecendo com 20% de uma futura negociação”, informou o Corinthians. Normalmente, as cifras são tratadas internamente.

Sem Adson, o técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou a preparação para o jogo contra o Goiás, sábado, às 21 horas, na Neo Química Arena. O duelo é tratado como uma revanche após virada por 3 a 1 no estádio da Serrinha. Ganhar significa deixar um concorrente contra a queda para trás e ganhar um bom respiro na tabela antes de sequência bastante pesada.

Após trabalhos físicos na academia e aquecimento, Luxemburgo trabalhou bastante a organização da equipe que espera mandar a campo para o confronto direto. O treinador focou na organização ofensiva, já que precisa de gols e também simulou posicionamento defensivo para evitar surpresas em casa, onde vem de sete vitórias seguidas.

Depois do jogo com o Goiás, o Corinthians visita o Estudiantes pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana (fez 1 a 0 na Neo Química Arena) antes de iniciar a repetição de sua pior série de resultados do primeiro turno, na qual fez somente cinco pontos.

A equipe recebe o Palmeiras no dia 3 de setembro, depois visita o Fortaleza, encara o líder Botafogo na Neo Química Arena, reencontra o São Paulo no Morumbi, e fecha a sequência contra Flamengo, em casa, e Fluminense, fora.