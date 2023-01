Corinthians renova contrato com o zagueiro Caetano, nos planos de Fernando Lázaro

Depois de sucessivos empréstimos, o zagueiro Caetano, enfim, terá ao menos uma temporada para mostrar seu valor no Corinthians. Nesta segunda-feira, o clube oficializou a renovação do contrato do jogador, que também atua na lateral-esquerda, até dezembro de 2024. Ele está nos planos do técnico Fernando Lázaro, que deu o aval para sua permanência.

Coma saída de alguns defensores no começo do ano, casos de Raul Gustavo, Robson Bambu e Robert Renan, o clube ficou apenas com os experientes Gil, Balbuena e Bruno Méndez para o setor. De volta após empréstimo ao Goiás, Caetano se destacou na pré-temporada e completará o elenco, podendo até ganhar chances já no Paulistão.

O defensor de 23 anos chegou aos clube com 19, vindo do Vasco, para atuar nas categorias de base. Jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019 e depois foi emprestado para Oeste, São Caetano, Coritiba, CRB e, por fim, ao Goiás (entre 2019 e 2022). Sem chances nos profissionais – ficou uma única vez na reserva -, estava “ganhando experiência.”

“É a realização de um sonho. Batalhei muito para estar de volta e, graças a Deus, pude voltar a vestir essa camisa”, comentou o jogador, ao assinar o novo vínculo. “Estou muito feliz com esta renovação. Podem ter certeza que vou dar o meu máximo sempre.”

O quinto defensor que completará o time profissional é Murilo, que estava na Copinha. Ele já se integrou ao grupo, mas Caetano está em sua frente por ter mais rodagem. E na expectativa de ganhar uma chance.

Nas três primeiras rodadas do Paulistão, Fernando Lázaro não repetiu a formação da defesa. Foram três duplas diferentes e Caetano já aparecendo como opção, no banco. Gil e Balbuena atuaram diante do Red Bull Bragantino, enquanto o paraguaio atuou com Bruno Méndez contra o Água Santa. Na sábado, diante da Inter, em Limeira, o uruguaio seguiu no time, com o retorno e Gil. Resta saber quem atua diante do Guarani, nesta terça-feira, às 20h, na Neo Química Arena, e Caetano está em espera.