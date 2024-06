Corinthians renova com goleiro Matheus Donelli até 2028 e multa de R$ 580 milhões para Europa

A diretoria do Corinthians anuncia nesta segunda-feira a renovação de contrato com Matheus Donelli por quatro anos e alta multa de 100 milhões de euros (R$ 580 milhões) para o futebol europeu para não perder mais um goleiro como está acontecendo com Carlos Miguel.

A diretoria anterior aceitou reduzir a multa do atual titular para somente 4 milhões de euros, o que chamou a atenção de clubes ingleses e está facilitando a saída do substituto de Cássio. O Nottingham Forrest vai depositar o valor para levar o goleiro, para revolta dos corintianos.

“O goleiro Matheus Donelli renovou seu contrato com o Corinthians. Filho do Terrão, o atleta de 22 anos firmou seu novo vínculo com o Timão até 30 de junho de 2028. O valor da multa para transferências nacionais é de R$ 240 milhões. Para uma contratação internacional é de 100 milhões de euros”, informou o Corinthians.

Com o terceiro cartão amarelo sofrido no clássico com o São Paulo – empate por 2 a 2 na Neo Química Arena -, Carlos Miguel será desfalque diante do Internacional na quarta-feira, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pelo Brasileirão, abrindo espaço para o primeiro jogo oficial de Donelli no ano.

No clube desde 2011, mas com somente 10 jogos disputados pelo time principal, Matheus Donelli pretende escrever grandes capítulos em sua história com o Corinthians, de quem é torcedor fanático desde a infância.

“As expectativas são sempre as melhores. Estou muito feliz em renovar meu contrato com o Corinthians por mais quatro anos, clube que eu defendo desde os oito anos de idade. Espero que sejam anos de muito sucesso e conquistas com o manto do Timão”, afirmou.

Além de Donelli, o Corinthians terá mais novidades diante do Internacional. Após cumprir suspensão, Gustavo Henrique volta na defesa na vaga de Caetano, expulso diante do São Paulo, para formar dupla com Cacá. No meio, Rodrigo Garro é outro que volta de suspensão, e deve herdar a vaga que foi de Gustavo Silva no clássico.