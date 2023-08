Corinthians reforça caixa com premiação da Sul-americana e venda de jogadores; veja valores

O desempenho foi longe dos melhores e do que o torcedor sonhava, mas o Corinthians conseguiu a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana com a vitória nos pênaltis contra o Estudiantes, na Argentina. Com a classificação, o time paulista embolsou mais US$ 800 mil, em torno de R$ 3,8 milhões na cotação atual. No total, o clube agora soma mais de R$ 117 milhões entre venda de atletas e premiação pela classificação em campo durante o mês de agosto.

Maior nome da temporada do Corinthians na temporada, Róger Guedes foi vendido nos primeiros dias do mês. Dono de 40% dos direitos econômicos do atacante, o clube do Parque São Jorge recebeu cerca de R$ 19,2 milhões pela negociação com o Al-Rayyan. Após a venda do camisa 10, o time paulista fechou a venda do jovem Adson para o Nantes. Dono de 70% do atleta, a equipe de Vanderlei Luxemburgo optou por passar para a equipe da França 50% dos direitos do jogador por 5 milhões de euros, cerca de R$ 26 milhões na cotação do dia da negociação.

Recém-promovido para o time principal do Corinthians, o zagueiro Murillo está de saída do clube. Fora da partida contra o Estudiantes para realizar exames e fechar o contrato com Nottingham Forest, da Inglaterra, o defensor deve render ao clube paulista 13 milhões de euros, cerca de R$ 68,6 milhões. O valor final da negociação pode subir em mais 2 milhões de euros, R$ 10,2 milhões na cotação atual, por metas alcançadas pelo atleta.

A estratégia para a partida de volta pelas quartas de final da Copa Sul-Americana foi vista como certa por Luxemburgo por ter dado a classificação para a semifinal da competição para o Corinthians. Com a vaga entre os quatro melhores times do torneio, a equipe somou mais US$ 800 mil, cerca de R$ 3,8 milhões, e fez o total do mês de agosto chegar a R$ 117,6 milhões.

CIFRAS PODEM SUBIR

O valor arrecadado com as vendas e a vaga na competição continental poderia ser ainda maior. Se o Corinthians se classificasse para a decisão da Copa do Brasil, o clube iria garantir mais R$ 30 milhões e R$ 70 milhões se fosse campeão. Apesar disso, o clube paulista pode fazer esse valor saltar ainda mais até o fim da temporada.

Caso se classifique para a final da Copa Sul-Americana, o Corinthians receberá mais US$ 2 milhões, cerca de R$ 9,7 milhões se fosse vice-campeão e US$ 5 milhões, R$ 24,2 milhões na cotação atual, em caso de título.