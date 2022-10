Corinthians poupa titulares, suporta a pressão e bate Athletico-PR no Brasileirão

Com o resultado, equipe paulista pula, momentaneamente, para a vice-liderança, com 54 pontos

Balbuena marcou um dos gols da partida - Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Na estreia do novo terceiro uniforme, que homenageia a conquista do título mundial de 2012 com a frase “Aqui é Corinthians” em japonês, a equipe de Vítor Pereira fez, neste sábado, um primeiro tempo pragmático e, apesar de poupar alguns atletas, foi capaz de abrir confortável vantagem de dois gols sobre o Athletico-PR, assinalados por Balbuena e Róger Guedes. Na etapa complementar, o adversário esboçou reação, mas Carlos Miguel assegurou a vitória, por 2 a 1, com boas defesas.

Com o resultado, o Corinthians pula, momentaneamente, para a vice-liderança, com 54 pontos, 12 a menos que o rival e líder Palmeiras. Já o Athletico-PR, com 48 pontos, permanece no sexto lugar, mas corre o risco de terminar a rodada fora do G-6 e precisará secar o Atlético-MG.

O jogo nem teve tempo de engrenar, e o Corinthians já inaugurou o marcador. Aos 5 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena subiu mais que todo mundo e balançou as redes. Em desvantagem no marcador, o Athletico-PR precisou se soltar um pouco mais.

Mesmo assim, não conseguiu converter a intenção em resultado. Hugo Moura acertou Ramiro na grande área, Anderson Daronco foi convocado pelo VAR e assinalou a penalidade máxima. Róger Guedes converteu a cobrança e ampliou o placar, aos 21 minutos. O camisa 10 novamente chamou para si os holofotes da partida, com dribles que animaram a torcida corintiana. Aos 44, porém, a técnica foi inimiga e permitiu que ele fizesse o terceiro. Na reta final do primeiro tempo, o Athletico-PR ensaiou uma blitz, sem sucesso.

Pensando em poupar energias para final da Copa do Brasil, Vítor Pereira trocou Guedes por Yuri Alberto no intervalo. Felipão, descontente com o que viu no primeiro tempo, fez três trocas. Foi o Athletico-PR o primeiro a levar perigo, em um grande chute de Terans, que exigiu ótima defesa de Carlos Miguel, aos 8 minutos.

Yuri Alberto criou a melhor oportunidade do Corinthians no segundo tempo somente aos 19 minutos, mas Bento conseguiu salvar o Athletico-PR. O arqueiro corintiano Carlos Miguel, que substituiu o poupado Cássio, fez importantes defesas na etapa complementar.

O jogo também marcou o retorno de Maycon. Giuliano deu lugar ao volante aos 34 minutos. Com uma fratura no pé, o camisa 5 estava sem jogar desde agosto. No minuto seguinte, porém, um banho de água fria. Em cobrança de escanteio, Erick ganhou de Balbuena na primeira trave e descontou no marcador. Os últimos minutos foram de total pressão paranaense. Nos acréscimos, Abner Vinícius por pouco não fez um golaço de bicicleta. Mas o placar favoreceu o Corinthians até o apito final.

O Corinthians agora volta suas atenções completamente para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45, novamente na Neo Química Arena, a equipe alvinegra recebe o Flamengo pelo jogo de ida. Já o Athletico-PR terá clássico no próximo domingo, às 19h. A Arena da Baixada será palco do duelo com o Coritiba pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 ATHLETICO-PR

CORINTHIANS – Carlos Miguel; Fagner (Rafael Ramos), Balbuena, Robert Renan e Lucas Piton; Fausto Vera, Ramiro (Du Queiroz) e Giuliano (Maycon); Mateus Vital, Adson (Gustavo Mosquito) e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

ATHLETICO-PR – Bento; Orejuela (Khellven), Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Erick, Hugo Moura (Alex Santana) e David Terans; Canobbio (Cuello), Vitinho e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Balbuena, aos 5, e Róger Guedes (pênalti), aos 21 do primeiro tempo; Erick, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÃO AMARELO: Ramiro (Corinthians).

PÚBLICO – 38.649 torcedores.

RENDA – R$ 2.037.096,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.