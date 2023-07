Corinthians pode ter meio-campo criativo com Renato Augusto e Rojas contra o America-MG

Vanderlei Luxemburgo admitiu que antecipou a volta de Renato Augusto contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, por se tratar de um jogo decisivo – o meia acabou se contundindo na época. No sábado, a equipe define vaga na semifinal da competição, necessitando ganhar do América-MG na Neo Química Arena, e o camisa 8 tem tudo para iniciar o jogo, assim como Matías Rojas, recém-contratado do Racing, o que deixaria a equipe com a tão buscada criatividade no meio-campo.

A boa entrada de Renato Augusto e a consequente jogada decisiva na vitória por 1 a 0 sobre o Universitário, do Peru, no gol de Felipe Augusto, é indício de que o experiente meia já está em condições de participar de nova “decisão.”

O treinador descansou Ruan Oliveira na partida desta terça-feira, mas dificilmente apostará no garoto com mais experiência no grupo e a necessidade de uma reviravolta no placar após 1 a 0 sofrido em Belo Horizonte.

Matías Rojas já era para ter estreado, mas o clube não conseguiu fazer sua inscrição a tempo nem mesmo no duelo de ida, tampouco diante do Atlético-MG, no Brasileirão, e por fim contra os peruanos. O paraguaio fez parte da delegação em Belo Horizonte e esteve nas tribunas neste último embate.

O treinador celebrou ter os meias para a decisão, o que deixa transparecer que deve apostar na dupla. “Fizemos uma programação com o Renato, mas ele demorou um pouco para entrar. Ele precisa de mais levada, jogar mais e estávamos comentando sobre isso depois do jogo. Vamos ver como vai ser a evolução dele no treino, por que é decisão. O Rojas está liberado e é muito bom tê-lo à disposição para esse jogo difícil. O América está com a vantagem, mas o jogo ainda está aberto.”

Além dos meias, Luxemburgo vem celebrando o surgimento de Felipe Augusto, que já anotou duas vezes sob sua direção. O centroavante ainda tímido nas entrevistas – precisou de auxílio do técnico, que lançou um pagode para ajudá-lo na coletiva – aparece como boa opção para a vaga de Yuri Alberto quando o titular não estiver bem.