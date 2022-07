Aumento de opções no elenco chega em um momento em que o clube precisa voltar a vencer no Brasileiro

Com a ajuda do departamento médico e também com a abertura da janela de transferências, o Corinthians pode ter até oito novidades para enfrentar o Coritiba no meio de semana no Campeonato Brasileiro. O aumento de opções no elenco chega em um momento em que o clube precisa vencer em casa para se reabilitar na competição e também não desgarrar na briga pela liderança do torneio.

Entregues ao departamento médico, Maycon (lesão na perna direita), Fagner (contusão na coxa direita) e William, (contusão no ombro) estão recuperados. Cássio, ausente da partida contra o Ceará por conta de dores lombares, retorna ao time para enfrentar os paranaenses.

O técnico Vítor Pereira deve contar ainda com os jogadores que chegaram parar reforçar o grupo. A maior expectativa fica em cima de Yuri Alberto. O atacante chega ao elenco em um momento em que o ataque vem sofrendo críticas pela falta de eficiência.

Além do centroavante, Mateus Vital, Ramiro e Balbuena, que ainda deve ser anunciado, mas já vem treinando com o elenco, podem ser opções para deixar o time mais encorpado.

Vítor Pereira tem pressa para ajustar o time principalmente visando o duelo das quartas de final da Libertadores. O Corinthians tem dois duelos marcados contra o Flamengo nos dias 2 e 9 de agosto.

Classificado também para as quartas de final da Copa do Brasil, a equipe corintiana vai conhecer as datas e o seu adversário no sorteio desta terça-feira.