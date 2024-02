Corinthians passa por cima do Botafogo com brilho de Romero e Wesley

Contratar António Oliveira se mostrou, até aqui, um acerto do Corinthians. O português deu novo ânimo ao grupo e tem sido peça importante para a engrenagem alvinegra. Nesta quarta-feira, o time do Parque São Jorge deu um novo passo em sua recuperação e engatou a segunda vitória seguida ao bater o Botafogo, em Ribeirão Preto, por 4 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O jogo teve homenagens a Sócrates, ídolo das duas equipes, que completaria 70 anos na próxima segunda-feira.

Romero foi o grande nome da partida. Oportunista, o paraguaio esteve no lugar certo e na hora certa para balançar as redes duas vezes. Wesley também foi decisivo, sofreu o pênalti que culminou na abertura do marcador e anotou um gol em belíssima jogada na etapa complementar. Até Yuri Alberto ganhou vida nova e voltou a marcar. O comodismo do primeiro tempo incomodou o suficiente para ser abolido pelo Corinthians, que mudou sua postura e mentalidade para sair de Ribeirão Preto com a goleada.

Atacante Romero marcou duas vezes nesta quarta-feira – Foto: Cleber Valera / Agência F8 / Estadão Conteúdo

O resultado leva o Corinthians a nove pontos, ficando mais distante da degola. Pelo histórico, com mais uma vitória, deve garantir a permanência. No Grupo C, o conjunto alvinegro continua na lanterna, mas agora apenas dois pontos o separam da zona de classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto permanece no último lugar do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que São Bernardo e Novorizontino, principais concorrentes pela segunda vaga.

GOL CEDO DEIXA CORINTHIANS COCHILAR

O Corinthians conseguiu o que queria logo no começo da partida. Emerson Ramon derrubou o Wesley, e o árbitro marcou a penalidade máxima com convicção. Maycon bateu, João Carlos pegou, defendeu o rebote, mas Lucas Dias, zagueiro do Botafogo, presenteou Romero, que cabeceou para abrir o placar aos 9 minutos.

A vantagem fez o Corinthians diminuir o ritmo precocemente, enquanto o Botafogo decidiu pressionar em busca da igualdade. Foram algumas tentativas até que a bola finalmente balançasse as redes. Aos 40, Torres afastou mal um cruzamento, Leandro Maciel pegou de primeira e emendou um chute rasante, sem defesas para Cássio.

O futebol apresentado pelo Corinthians no primeiro tempo foi desanimador. Ficou a impressão de que se não fosse o pênalti, o time alvinegro poderia ter insistido no ataque, mas preferiu a estagnação. O Botafogo fez por merecer chegar ao empate.

CORINTHIANS MUDA DA ÁGUA PARA O VINHO

Na volta do intervalo, o Corinthians se mostrou mais disperto. Apesar de não tomar as rédeas do jogo, o time alvinegro foi propositivo. Foi aí que Romero apareceu novamente. Em cobrança de lateral pela esquerda, Yuri Alberto desviou, Maycon tentou dominar e a zaga do time de Ribeirão Preto voltou a colaborar. A bola ficou limpa para o paraguaio marcar o segundo, de cabeça, aos 9.

Com uma mentalidade diferenciada, o time alvinegro não adotou a mesma postura do primeiro tempo. Por isso, não demorou para o Corinthians ampliar o placar. Wesley arrancou pela esquerda, fez bela jogada individual, não desistiu mesmo depois de ser puxado na área e fez um belíssimo gol, aos 13.

O momento do Corinthians tem contribuído para que as críticas a Yuri Alberto diminuam. Sumido no jogo, o centroavante apareceu aos 32 minutos para anotar o quarto do Corinthians na noite. Ele arrancou pela direita, deu diversos sinais de que iria errar, mas decidiu chutar no gol e fez a alegria da torcida alvinegra.

PRÓXIMOS JOGOS DE BOTAFOGO E CORINTHIANS

O Corinthians agora volta suas atenções para o dérbi. No próximo domingo, às 18h, o time alvinegro mede forças com o arquirrival Palmeiras, na Arena Barueri. Já o Botafogo entra em campo no sábado, também às 18h, em visita ao Mirassol.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 4 CORINTHIANS

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Lucas Dias, Matheus Barbosa (Carlos Manuel) e Schappo; Wallison, Leandro Maciel, Douglas Baggio (Tiago Alves), Patrick Brey (Alex Sandro) e Jean; Emerson Negueba (Pedro Rodrigues) e Toró (Thalles). Técnico: Paulo Gomes.

CORINTHIANS – Cássio; Félix Torres, Gustavo Henrique (Hugo) e Caetano; Léo Maná, Raniele, Maycon (Fausto Vera), Garro (Matheus Araújo) e Wesley (Matías Rojas); Romero e Yuri Alberto (Gustavo Mosquito). Técnico: António Oliveira.

GOLS: Romero, aos 9, Leandro Maciel aos 40 minutos do 1º tempo; Romero, aos 9, Wesley aos 13, Yuri Alberto aos 32 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Wallison, Pedro Rodrigues, Caetano e Wesley.

ÁRBITRO: Fabiano Monteiro dos Santos.

PÚBLICO: 17.186 presentes.

RENDA: R$ 1.319.535,00.

LOCAL: Arena NicNet, em Ribeirão Preto.